سوناطراك توقّع مذكرتي تفاهم مع شركة النفط الفنزويلية

على هامش القمة الـ7 لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز:

وقّعت سوناطراك على مذكرتي تفاهم مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية.

وقّعت شركة سوناطراك على مذكرتي تفاهم مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية، وهذا على هامش القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز.

حسب بيان وزارة الطاقة والمناجم، مراسم الإمضاء على مذكرتي التفاهم بين المؤسستين النفطيتين جرت تحت إشراف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.

وتتعلق المذكرة الأولى “بتعزيز التعاون الثنائي بين الشركتين في مجال الطاقة، وكذا سبل تدعيمها وتطويرها، خاصة في مجال البحث واستغلال وإنتاج المحروقات، والبتروكيمياء والصيانة في مجال الصناعة النفطية والغازية”.

أما المذكرة الثانية فهي “متعلقة بالتكوين في مجال المحروقات”، حسب ما أفادت به الوزارة في بيانها.