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الجزائر

سوناطراك تُباشر استيراد 10 مولدات للأكسجين لفائدة المستشفيات    

الشروق أونلاين
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سوناطراك تُباشر استيراد 10 مولدات للأكسجين لفائدة المستشفيات    

باشرت شركة سوناطراك بالتنسيق مع وزارة الصحة في عملية استيراد أربع من أصل عشر 10 مولدات للأكسجين لوضعها تحت تصرف الصيدلية المركزية التي تتولى بدورها توزيعها على المؤسسات الاستشفائية.

وجاء في بيان صادر عن الشركة، الجمعة، أن “عملية نقل المعدات تمت بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني” مضيفا، أن هذا العمل يدخل في إطار سياسة سوناطراك الاجتماعية وكونها مؤسسة مواطنة تؤكد سعيها الدائم لمرافقة كل الجهود الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الشركة، في انتظار استلام باقي المولدات خلال الأيام القليلة القادمة، ستستمر سوناطراك عبر مختلف وحداتها الإنتاجية ومديرياتها الفرعية الخاصة بإنتاج مادة الاكسجين بالعمل 7/7 يوم 24/24 ساعة لتوفير هذه المادة الحيوية.

إضافة إلى ذلك، تسهر سوناطراك على استيراد مادة الأكسجين السائل لصالح شركتها الفرعية سيدال غاز لتزويد المستشفيات والعيادات الطبية العمومية منها والخاصة.

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