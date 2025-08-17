-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

سوناطراك تُطلق شركة لِتسيير ملعب “علي لبوانت”

الشروق الرياضي
  • 105
  • 0
سوناطراك تُطلق شركة لِتسيير ملعب “علي لبوانت”
ح.م
ملعب "علي لبوانت" بِالدويرة.

صادقت الجمعية العامة لمجمع “سوناطراك” في دورتها الاستثنائية، الأحد، على مشروع إنشاء شركة فرعية جديدة مخصصة لتسيير واستغلال ملعب “علي عمار” المدعو ”علي لبوانت” بالدويرة.

ومعلوم أن هذه المنشأة الرياضية ذات الصيت العالمي، هي مسرح مقابلات نادي مولودية الجزائر.

وجاء في بيان مجمع سوناطراك: ”يأتي هذا القرار تنفيذا لتوجيهات السلطات العمومية الرامية إلى إنشاء مؤسسة اقتصادية مستقلة تعنى بإدارة هذا الصرح الرياضي الهام، لصالح فريق مولودية الجزائر لكرة القدم، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون”.

وستحمل هذه الشركة الفرعية التسمية الاجتماعية “شركة تسيير واستغلال المنشآت الرياضية والترفيهية”، وستكون مملوكة بالكامل للشركة القابضة سوناطراك للنشاطات الخارجية والدعم، التابعة لمجمع “سوناطراك”.

وأضاف البيان: ”وستتولى الشركة الجديدة مهام متعددة تشمل ضمان التسيير المحكم للملعب والحفاظ على صيانته واستمراريته، وتثمين واستغلال منشآته من خلال الاستفادة من إمكاناته الكبيرة، إلى جانب تقديم خدمات نوعية تعكس مكانة هذا المرفق الرياضي المتميز”.

وجاء أيضا في البيان بِأنه ”من خلال هذه المبادرة، تجدّد سوناطراك، باعتبارها مؤسسة مواطنة، التزامها الراسخ بدعم وتطوير الرياضة الوطنية وتثمين هذه المنشآت، بما يجسد رؤيتها في تحقيق التوازن بين مسؤوليتها الاجتماعية ودورها الاقتصادي في خدمة التنمية الوطنية”.

مقالات ذات صلة
شيء من “حسابات البقّال”.. هكذا يُمكن لِرجال بوقرة التأهّل

شيء من “حسابات البقّال”.. هكذا يُمكن لِرجال بوقرة التأهّل

الاستغناء عن استعمال الإجازات المادية للاعبين خلال الموسم الكروي الجديد

الاستغناء عن استعمال الإجازات المادية للاعبين خلال الموسم الكروي الجديد

هذا ما قاله غوارديولا عن مستوى آيت نوري

هذا ما قاله غوارديولا عن مستوى آيت نوري

رجال بوقرة لعبوا بِالنّار وأهدروا نُقطتَين

رجال بوقرة لعبوا بِالنّار وأهدروا نُقطتَين

اجتماع تنسيقي بين الرابطة ومحافظي اللقاءات ببني مسوس

اجتماع تنسيقي بين الرابطة ومحافظي اللقاءات ببني مسوس

هناك أطراف أرادت تحطيمي وهذا سر تسميتي مارادونا الجزائر

هناك أطراف أرادت تحطيمي وهذا سر تسميتي مارادونا الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد