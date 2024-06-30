سوناطراك: عرض الحصيلة السنوية لـ 2023 والمصادقة عليها

عقدت شركة سوناطراك، السبت، جمعيتها العامة العادية والتي تم خلالها عرض الحصيلة السنوية والمالية لسنة 2023 والمصادقة عليها.

وجاء في بيان للشركة “جرى الاجتماع السنوي للجمعية العامة بمقر المديرية العامة لسوناطراك، برئاسة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ومشاركة أعضائها: وزير المالية، لعزيز فايد، ومحافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، وممثل رئاسة الجمهورية، فوزي أمقران، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي”.

كما أوضح البيان أن هذا الاجتماع، الذي عقد بحضور مراقبي الحسابات سمح بمراجعة الحسابات المالية لسوناطراك وإنجازاتها عبر سلسلة القيمة بأكملها.

كما تضمنت الجلسة أيضا محاور متعلقة بالاستكشاف وتجديد الاحتياطات، إلى جانب مسائل أخرى ذات أهمية على غرار تطوير الموارد البشرية ومدى تقدم المشاريع الكبرى.