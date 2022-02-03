سوناطراك: عقد طويل المدى لتزويد الأسواق اليونانية بالغاز الجزائري

أعلن مجمع سوناطراك، الخميس، عن تمديد عقده المتعلق ببيع وشراء الغاز الطبيعي المسال مع مجمع الطاقة اليوناني.

وحسب بيان للمجمع فقد أبرمت سوناطراك ومجمع الطاقة اليوناني DEPA إتفاقا يتضمن تمديد العقد، طويل المدى، المتعلق ببيع وشراء الغاز الطبيعي المسال على مستوى السوق اليونانية، وذلك ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2022، بالإضافة إلى عمليات تسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال للمجمع اليوناني.

وأوضح البيان أن الاتفاقية تنص كذلك على تحيين بنود العقد التجاري الساري تماشيا مع التطورات الحالية والمستقبلية لأسواق الطاقة.

سوناطراك تنشر تفاصيل عقودها مع شركات تركية وايطالية وفرنسية

نشرت شركة سوناطراك تفاصيل العقود التي قامت بإبرامها وتجديدها مع شركاء إيطاليين وإسبان وكذا أتراك خلال سنة 2021.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أنها قامت بإبرام عقود شراكة جديدة وتجديد العقود التي شارفت على الانتهاء مع شركائها التقليديين خاصة الإيطاليين والإسبان.

ووقعت سوناطراك، في أكتوبر 2021 على ثلاثة عقود في تركيا، مع شريكها التركي رونيسانس لإنتاج مادة البولي بروبلين بمدينة جيهان التركية.

وتبلغ التكلفة المالية لهذا المشروع بـ 1,7 مليار دولار، تساهم فيه سوناطراك بنسبة (34%) وتضمن تموينه بالمادة الأولية البروبان في إطار عقد طويل المدى باعتماد أسعار السوق الدولية.

كما وقعت الشركة بتاريخ 14 ديسمبر 2021على أول عقد للاستكشاف والانتاج بمنطقة حوض بركين مع إيني الإيطالية، في إطار القانون الجديد للمحروقات رقم 19-13. يقدر حجم الاستثمار في هذا المشروع بـ 1,4 مليار دولار أمريكي، لإنتاج 45 ألف برميل مكافئ بترول في يوم.

وخلال سنة 2021 أبرمت المؤسسة ذاتها عدة عقود شراكة ومذكرات تفاهم، مع كل من أوكسيدنتال وتوتال في حوض بركين، مع شال في مجال التسويق والبيئة، و إكينور وسينوباك في الاستكشاف والانتاج.