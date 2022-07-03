سوناطراك فعّلت مراجعة أسعار الغاز مع جميع الشركاء

الرئيس المدير العام توفيق حكار يكشف:

قال الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، إن الشركة قررت تفعيل البنود التعاقدية لمراجعة أسعار الغاز مع جميع الشركاء بالنظر إلى الارتفاع الكبير في أسعار هذه المادة في السوق الدولية، محذرا من أن الجزائر ستتخذ الإجراءات اللازمة إن تم تحويل الغاز إلى وجهة غير التي صُدر لها، في إشارة لخطوة إسبانيا تجاه المغرب.

وأوضح توفيق حكار، الأحد، في ندوة صحفية بمقر سوناطراك بالعاصمة، خصصت لعرض حصيلة الشركة خلال العام الماضي، والأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، أن سوناطراك توصلت إلى اتفاق مع 3 من شركائها لمراجعة أسعار عقود الغاز (رفع الأسعار)، دون الكشف عنهم، موضحا أن واقع السوق الدولية دفع الشركة إلى تفعيل البنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة العقود.

ولفت المتحدث إلى أن المفاوضات جارية وبعضها في مرحلة جد متقدمة، لكن “المسار صعب وطويل، بالنظر إلى أن المراجعة تشمل الجميع وليس زبونا بعينه”.

وفي معرض حديثه، كشف حكار أن دولا عديدة طلبت إمدادها بالغاز الجزائري، على غرار بلدان من أوروبا الشرقية، من دون تفاصيل إضافية، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على عقود في الفترة القادمة والإعلان عنها في حينها.

وتحدث حكار عن تسويق كميات من الغاز الجزائري في إطار السوق الحرة، عبر الأنابيب لأول مرة، خصوصا في ظل الارتفاع الكبير للأسعار في السوق الحرة.

وبخصوص شروع اسبانيا في ضخ الغاز إلى المغرب عبر عكس حركة التدفق في أنبوب المغرب العربي أوروبا، أوضح المسؤول الأول بسوناطراك، أن العقود التي أبرمتها الشركة مع شركائها تمنع تحويل الغاز الجزائري إلى وجهة أخرى غير تلك التي صدر إليها، وستتخذ الإجراءات اللازمة إن حدث ذلك.

وأضاف حكار أن هناك استثناءات ويستلزم ذلك إخطار سوناطراك وموافقتها، كما أن لها الحق في الحصول على أرباح من عملية تسويق الغاز إلى الوجهة الجديدة، موضحا أنه لحد الآن لم يطرأ أي تغيير على وجهة الغاز الجزائري المصدر.

خط الغاز نيجيريا – الجزائر الأنجع اقتصاديا

وتطرق حكار إلى مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، وشدد على أن مسار المشروع بين نيجيريا والنيجر والجزائر، هو الأفضل والأقل تكلفة.

وحسب حكار فإنه لا يمكن مقارنة مشروع يعبر ثلاث دول فقط هي نيجيريا والنيجر والجزائر، فضلا عن شبكة جزائرية لنقل الغاز جاهزة تقريبا وتصل حتى أقصى جنوب البلاد، بمشروع آخر يعبر 12 دولة، في إشارة للمشروع الذي يروج له المخزن المغربي، ما سيجعله مكلفا أكثر.

21.5 مليار دولار عائدات في 5 أشهر

وبلغت عائدات سوناطراك من تصدير المحروقات 21.5 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، بزيادة بلغت 70 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حسب مدير تسيير الأداء بالمجمع، محمد رشدي بوطالب.