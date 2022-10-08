سوناطراك في أول رد على مساعي أوروبا لتسقيف أسعار الغاز

توفيق حكار يؤكد أن لا علاقة له بالسوق الحرة

ردت لأول مرة الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”، على لسان الرئيس المدير العام توفيق حكار، على مساعي دول أوروبية لتسقيف أسعار الغاز المستورد، مؤكدا أنّ الفصل بين الطرفين هو السوق.

وأوضح حكار، ردا على سؤال لـ”الشروق”، خلال ندوة صحفية أعقبت التوقيع على اتفاق مراجعة أسعار عقود الغاز مع ناتورجي الاسبانية، بالقول “كما تعلمون الدول الأوروبية هي من أكثر الدول التي تتبنى ميكانيزمات السوق الحرة، وتسقيف الأسعار لا يمت بأي صلة لآليات السوق الحرة”.

وأضاف حكار “حتى التسقيف فيه كلام حول هذه الفكرة، لكن هذا لا يخدم السوق ولا يخدم مصلحة المستهلكين ولا المنتجين على المدى المتوسط والبعيد”.

وبرر حكار ذلك بأنه في غياب آليات واضحة للسوق، فإن هذا سيؤثر على كلا الطرفين، أي منتجين ومستهلكين، ولن يشجع بتاتا السوق.

ومضى حكار موضحا أنه جرى الحديث قبل سنوات على ضمان الأمن الطاقوي، وهذا الأخير يعتمد على وضوح الرؤية حول الطلب، لكن وفي حال عدم توفر هذا الوضوح حول الطلب واستقراره على المدى الطويل وليس فقط على المدى القصير والمتوسط، فلن تكون هناك استثمارات في الاستكشاف والإنتاج.

وعلق بالقول “هذا ما أوصل الدول الأوروبية إلى هذه الأزمة التي هي أزمة عرض”.

وتابع حكار قائلا “خلال السنوات الماضية عملت أوربا ذاتها على تكسير الطلب، ولم تكن فيه استثمارات في الاستكشاف والإنتاج، ووصلنا إلى عرض محدود واختلال توازن بين العرض والطلب خصوصا في السوق الأوربية والعالمية”.

وختم بالقول “نتمنى أن نعود إلى توازن بين العرض والطلب مع احترام ميكانيزمات السوق وهذا هو المهم بالنسبة لنا”.