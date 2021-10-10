سوناطراك: كعكة بملايير الدولارات للشركات المحلية

عقود لتطوير المحتوى المحلي والإدماج الوطني

وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، الأحد، عقود تطوير المحتوى المحلي والإدماج الوطني، ما سيمكن المئات من الشركات المحلية من صفقات بملايير الدولارات سنويا، وتفادي نزيف العملة الصعبة إلى الخارج وتطوير نسيج صناعي وطني منتج.

وجاء التوقيع على الإعلان العام بحضور الرئيس المدير العام توفيق حكار، ووزيري الطاقة محمد عرقاب والانتقال الطاقوي، عتو بن زيان.

وذكر حكار أن الإجراء جاء تماشيا مع توجه السلطات العليا للبلاد لمنح الأولوية والفرصة للشركات الوطنية وتطوير المنتج الوطني وخلق بيئة ملائمة لمحتوى محلي جزائري في قطاع المحروقات.

وكشف حكار أن سوناطراك وضعت 30 بالمائة كحد أدنى لنشاط المناولة المحلية من قيمة المناولة الإجمالية للمشاريع، وتم في هذا الشأن توقيع 1600 عقد مع شركات محلية جزائرية في 2020 رغم جائحة كورونا، في حين تم توقيع 840 عقد مع شركات وطنية في النصف الأول من السنة الجارية مقابل 750 مليون دولار (100 مليار دينار).

وفي عرض للشركة تم تقديمه بمناسبة التوقيع على الإعلان العام لتطوير للمحتوى المحلي والإدماج الوطني، ورد أن الشركة وقعت عام 2020 على 2010 عقد بقيمة 389 مليار دينار (3.07 مليار دولار)، 81 بالمائة منها مع شركات جزائرية.

أما النصف الأول من السنة الجارية فتم توقيع 1038 عقد بقيمة 430 مليار دينار (3.25 مليار دولار)، منها 219 مليار دينار مع شركات محلية جزائرية.

كما تم خلال المناسبة ذاتها التوقيع على 6 عقود بين سوناطراك وشركات محلية بقيمة إجمالية تقدر بـ105 مليار دينار، ما يعادل 790 مليون دولار، الأول يتعلق بمحطة ضخ النفط الخام بخوض الحمراء بحاسي مسعود.

وأما العقد الثاني، فيتعلق بتعويض خط أنابيب ناقل للبترول على مسافة 137 كيلومتر، أما العقد الثالث فيتعلق بعمليات مطابقة وتغيير لأنظمة اكتشاف إخماد الحرائق لنظام نقل المحروقات غرب ما بين الأغواط وحاسي الرمل.

ويتعلق العقد الرابع بمنشآت لتخزين المحروقات والخامس يخص تطوير حقل الغاز تينهرت بعين امناس، من خلال ربط آبار غازية وشبكة أنابيب لجمع الغاز، بينما العقد السادس فهو انجاز قاعدة حياة بحوض عين تسيلة بولاية اليزي.