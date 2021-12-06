سوناطراك: لا تراجع ولا تخلي عن مصفاة أوغوستا

وفد لمجلس الإدارة دشن مستودعا جديدا قبل أيام

أعطت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، إشارات قوية بعدم التخلي أو التراجع عن مصفاة أوغوستا بجزيرة صقلية الإيطالية، التي شهدت تدشين منشأة جديدة قبل أيام في إطار مخطط التطوير.

المصفاة شهدت حادثة انبعاث دخان قبل أيام وتمت السيطرة عليه

في هذا السياق، أنهى وفد تابع لمجلس إدارة مصفاة أوغوستا لشركة سوناطراك بإيطاليا زيارة إلى منشآت التكرير والمستودعات، بعد أيام قليلة من حادث انبعاث دخان أسود من أحد أعمدة المصفاة.

وذكر منشور لمصفاة سوناطراك النفطية بإيطاليا (أوغوستا) على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “لينكاد إن”، أن ممثلين عن مجلس إدارة المصفاة أنهوا زيارة إلى منشآتها الأسبوع الماضي، وهم على التوالي صالح بوعزيز رئيس مجلس الإدارة، وعضو مجلس الإدارة لعاج زايد، بحضور الرئيس التنفيذي للمصفاة روزاريو بيستوريو.

ولفت المنشور إلى أن الزيارة كانت فرصة التقى فيها الوفد بأعضاء فريق الإدارة والتسيير وزيارة منشآت المصفاة ومستودعاتها في أوغوستا.

ووفق المصدر ذاته، فإن صالح بوعزيز، رئيس مجلس إدارة مصفاة سوناطراك بإيطاليا (Sonatrach Raffineria Italiana)، أشرف خلال نفس الزيارة على مستودع جديد بالمصفاة تم تصميمه من أجل تسيير عصري وفعال وآمن لكافة عمليات التموين والإمداد.

ويستشف من هذه الخطوات أن الشركة الوطنية للمحروقات ماضية في مشروع تطوير المصفاة وتحقيق عوائد مالية ربحية منها بالنظر إلى تسلسل عمليات التدشين والتطوير منذ أشهر على غرار عمليات المطابقة مع معايير البيئة والاستدامة التي حصلت عليها المصفاة وإطلاق دراسة الجدوى لمشروع احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من المصفاة وتحويله على وقود سائل، بالتعاون مع المدرسة المتعددة التقنيات بتورينو.

وجاءت زيارة وفد مجلس إدارة مصفاة أوغوستا على منشآتها بصقلية الإيطالية، بعد أيام قليلة من حادث شهدته المصفاة تمثل في تصاعد سحابة سوداء من إحدى مداخن المصفاة شوهدت من على بعد عشرات الكيلومترات.

وذكر بيان لبلدية “أوغوستا” بجزيرة صقلية، على صفحتها الرسمية على فيسبوك اطلعت “الشروق” على نسخة منه، أنه تم الإبلاغ على حادث مؤقت في مصفاة سوناطراك يتمثل في خلل تقني تمت السيطرة عليه بسرعة، لكن يمكن أن ينجر عنه تنشيط محتمل للشعلة أو الدخان، موضحا أنه لا يوجد خطر مرتبط بالسكان على إثر على هذا الحادث.