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اقتصاد

سوناطراك: مسابقة توظيف قبل نهاية السنة في هذه الولاية

الشروق أونلاين
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سوناطراك: مسابقة توظيف قبل نهاية السنة في هذه الولاية
ح.م
جانب من الزيارة

أعلن الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، عن تنظيم مسابقة توظيف قبل نهاية السنة لتوفير المزيد من مناصب الشغل بولاية تيميمون.

وأوضح حكار، في تصريح صحفي للإذاعة خلال زيارة ميدانية قادته لولاية تميمون أن المجمع عمل على توفير مناصب العمل لفائدة شباب المنطقة, وذلك في إطار مسابقة انتقائية جرت بولاية تيميمون, معلنا تنظيم مسابقة أخرى “قبل نهاية السنة” لتوفير المزيد من مناصب الشغل بهذه المنطقة.

كما أفاد الرئيس المدير العام للمجمع البترولي أنه، ولأول مرة، تقوم سوناطراك بتطوير حقول غازية في الجنوب الغربي من الوطن, مؤكدا أن هناك “آفاقا أخرى لتطوير مشاريع طاقوية في هذه المناطق لاسيما في ولايتي بشار وتندوف”.

من جانب آخر, أشار حكار الى أهمية هذه المشاريع في خلق مناصب العمل لفائدة شباب المنطقة, وذلك في إطار مسابقة انتقائية جرت بولاية تيميمون, معلنا تنظيم مسابقة أخرى “قبل نهاية السنة” لتوفير المزيد من مناصب الشغل بهذه المنطقة.

وسيسمح حقل الغاز لحاسي باحمو بولاية تيميمون, الذي دخل حيز الخدمة مؤخرا بتوفير مستوى إنتاج قدره 4,5 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، حيث تشمل  البنية التحتية المتعلقة بتطوير واستغلال هذا الحقل شبكة تجميع لربط 24 بئر غازي, ومحطة معالجة الغاز بطاقة إجمالية تقدر بـ 6 مليون متر مكعب يوميا.

كما تتضمن البنية التحتية لهذا الحقل خط نقل للغاز المعالج بطول 111 كلم, وقاعدة حياة تتسع لـ 270 عامللا، وكذا شبكة طرق على امتداد 150 كلم, بالإضافة إلى مهبط للطائرات بطول 1.7 كيلومتر.

كما أبرز البيان أن “سوناطراك تقوم بانجاز مشاريع تطويرية هامة من أجل الرفع من قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي وتعزيز تموقعها كأبرز الموردين في الأسواق الطاقوية العالمية”.

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