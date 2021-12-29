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اقتصاد

سوناطراك: مشاريع لتصدير المواد البترولية ومشتقاتها إلى موريتانيا

الشروق أونلاين
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سوناطراك: مشاريع لتصدير المواد البترولية ومشتقاتها إلى موريتانيا
ح.م
الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، عن مشاريع مستقبلية لتصدير المواد البترولية ومشتقاتها إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وذكر حكار، الأربعاء، بوهران على هامش زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لمجمع إنتاج اليوريا والأمونياك بالمنطقة الصناعية البتروكيماوية بأرزيو في إطار زيارة الدولة إلى الجزائر، أن هذه المشاريع المستقبلية تتعلق أساسا بتسويق المواد البترولية ومشتقات البترول إضافة إلى مادتي البروبان والبوتان.

وقال أن إضافة على ذلك “هناك مشاريع مستقبلية أيضا متعلقة بتصدير الأسمدة الآزوتية” إلى موريتانيا.

وأبرز حكار أن هذه الزيارة تعد “فرصة لمجمع سوناطراك لإعطاء صورة عن قدراته الإنتاجية للمواد البترولية وكذا حول إنتاج الأمونياك واليوريا”،مشيرا إلى أن هناك آفاق تصدير لهتين المادتين إلى موريتانيا عن طريق البحر.

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