سوناطراك منحت دعما ماليا لـ 55 فريقا كرويا الموسم الجاري

مستشار المدير العام للشركة البترولية المكلف بالرياضة يؤكد:

منح مجمع سوناطراك خلال الموسم الرياضي 2021-2022 دعما ماليا لفائدة 55 فريقا لكرة القدم، تنشط في مختلف الرابطات الوطنية، الجهوية والمحلية. وذلك بغرض مرافقة الأندية والمساهمة في تطوير هذه الرياضة في الجزائر، حسب ما كشف عنه مستشار المدير العام لمجمع سوناطراك المكلف بالرياضة.

في تصريح لوأج على هامش زيارة قامت بها اللجنة المشتركة المكلفة بمعالجة ملف الاحتراف في كرة القدم بالجزائر لمقر شباب قسنطينة والقطب الرياضي بمنطقة شعاب الرصاص، أوضح بوعلام اوجهاني وهو أيضا أحد أعضاء هذه اللجنة، أن ”مجمع سوناطراك منح دعما ماليا لفائدة 55 فريقا لكرة القدم من بينها 11 فريقا من البطولة المحترفة الأولى و14 فريقا من بطولة الرابطة الثانية وفرق أخرى من الهواة والبطولات الجهوية”.

وبحسب نفس المصدر، فإن عملية تدعيم الفرق الرياضية متواصلة لتشمل الأسبوع المقبل فريقي مولودية وهران ووداد تلمسان، مفيدا بأن القيمة المالية الإجمالية لهذا الدعم المالي فاقت 3 ملايير دج.

وكشف ذات المسؤول أن هذا المجمع يقوم أيضا بمنح الدعم المالي لفرق باقي الرياضات بهدف تشجيع الرياضيين الجزائريين والمساهمة في إنجاح مختلف البطولات. للإشارة، فإن زيارة اللجنة المشتركة المكلفة بمعالجة ملف الاحتراف في كرة القدم بالجزائر، تندرج في إطار إيجاد أرضية اتفاق لإبرام اتفاقية من أجل استغلال القطب الرياضي لمنطقة شعاب الرصاص لفائدة النادي الرياضي القسنطيني وتمويل فرق ألعاب القوى للتحضير فيه لمختلف المسابقات.

للتذكير، فإن الشركة الرياضية لهذا النادي قدمت خلال جلسة عمل أمس الاثنين بمقر الولاية طلبا لممثلي الوزارة الوصية ولوالي قسنطينة، مسعود جاري، من أجل استغلال هذا القطب الرياضي حيث تم التوصل إلى اتفاق لإبرام عقد شراكة قريبا لاستغلال هذه المنشأة الرياضية.

ق. ر