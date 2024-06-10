“سوناطراك” مهتمة بأكبر حقل للغاز الطبيعي في الصين

يواصل الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك”، رشيد حشيشي، زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية، مرفوقا بوفد رفيع المستوى من الإطارات المسيرة للشركة الجزائرية.

وخلال اليوم ما قبل الأخير من هذه الزيارة، أبدى وفد “سوناطراك” بقيادة مديره العام، إهتماما كبيرا بالحقل الغازي الصيني، فولينغ، حيث أجرى اليوم الاثنين، زيارة ميدانية إلى هذا الحقل، الذي يستغله مجمع “سينوبك” الصيني الحكومي، بمنطقة شونق غينق، باعتباره أكبر الحقول الغازية بالصين، حيث يصل إنتاجه السنوي الى 10 مليار م3.

ووفقا لما جاء في بيان صادر عن الشركة الجزائرية للمحروقات “سوناطراك”، فقد أتاحت هذه الزيارة للوفد الجزائري، الفرصة لتبادل الخبرات مع مسؤولي “سينوبك” بخصوص التكنولوجيات والتقنيات المستخدمة في استغلال هذا الحقل الضخم.

وقد أبدى إطارات المجمع الجزائري، عن رغبتهم في تعزيز الشراكة الجزائرية الصينية في مجال المحروات، والاستفادة من تجربة وخبرة التكنولوجية للعملاق الصيني، في استغلال المحروقات، حيث اتفق الطرفان، وفقا لذات المصدر، على تصنيع المعدات الصناعية الخاصة بالمحروقات في الجزائر، واستغلال كل سبل الشراكة المتاحة في مجال النفط والغاز في الجزائر وفي أفريقيا وفي العالم.

وتجدر الاشارة، إلى أن شركة “سينوبك” متواجدة في الجزائر منذ سنة 2002، وتستغل مع “سوناطراك” مكمن زارزايتين، في إطار عقد للمحروقات موقّع في ماي 2022، طبقا للقانون رقم 19-13 الذي ينظم نشاطات المحروقات.