سوناطراك: ناقلة النفط “إن أكر” تقود عملية إغاثة قارب قبالة السواحل الإيطالية

قامت ناقلة النفط “إن أكر” التابعة لمجمع “سوناطراك” بقيادة عملية إغاثة ناجحة وبكفاءة عالية، لقارب واجه صعوبات قبالة الحدود البحرية الإيطالية.

وأفاد بيان للمجمع، أن هذه العملية التي تمت يوم الثلاثاء الماضي في حدود الـ 14سا و10د بالتوقيت المحلين عقب تلقي شركة “هيبروك للنقل البحري” التابعة لـ “سوناطراك” إشارة استغاثة من طرف المركز الدولي لتنسيق عمليات الإنقاذ البحري بروما، تم إرسالها من قبل قارب يواجه صعوبات قبالة الحدود البحرية الإيطالية.

وبما أن “إن أكر” التابعة لأسطول “هيبروك” كانت متواجدة على بعد حوالي 18 ميلا بحريا من موقع الاستغاثة, وامتثالا للبروتوكولات الدولية الخاصة بعمليات البحث والإنقاذ, غيرت الناقلة على الفور مسارها وتوجهت نحو منطقة البحث، وذلك بالتنسيق المباشر مع المركز الدولي لتنسيق عمليات الإنقاذ البحري.

وقد مكنت هذه العملية التي جرت بالتعاون مع سفينتين وطائرتين تابعتين للقوات الجوية والبحرية الإيطالية، الناقلة “إن أكر” من تحديد موقع القارب بعد تعقب إشارة الاستغاثة.

قال البيان أنه “فبفضل قربها من الموقع وقدراتها على التنسيق, تم تعيين ” إن أكر” كقائد ميداني للإشراف على إدارة التدخل وعمليات التنسيق, حيث قاد طاقم الناقلة عملية الإغاثة والإنقاذ بكفاءة ومهنية عالية, بالتعاون الوثيق مع باقي الوحدات المشاركة, وهو الأمر الذي سمح بالتكفل بالأشخاص الذين كانوا في حالة خطر, في حدود الساعة 9 ليلا, لتختتم بذلك العملية بنجاح”