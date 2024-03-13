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اقتصاد

سوناطراك: نجاح عملية الرسو والربط لباخرة “أوغارتا” بميناء سكيكدة النفطي

الشروق أونلاين
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سوناطراك: نجاح عملية الرسو والربط لباخرة “أوغارتا” بميناء سكيكدة النفطي

أعلن مجمع سوناطراك، في بيان له، عن نجاح عملية الرسو والربط لأول سفينة بحجم كبير ناقلة للغاز الطبيعي المسال، والمسماة “أوغارتا”، في الميناء الجديد للغاز الطبيعي المسال “إم 3” بسكيكدة.

وقد “تمت هذه العملية بنجاح في 9 مارس 2024، وتمثلت في اختبارات عالية المستوى للتأكد من استعداد الميناء لاستقبال السفن بكفاءة وأمان بعد توسعة ميناء سكيكدة النفطي”.

وأكدت سوناطراك أن هذا الإنجاز يعكس حرصها “على الرفع من قدرات الشحن والتفريغ على مستوى ميناء سكيكدة. و بفضل هذا المشروع، ستحظى المنطقة الصناعية لسكيكدة ببنية ميناء بحري يعزز مكانتها كواحدة من أهم الموانئ في الجزائر”.

وسفينة “أوغارتا” عبارة عن ناقلة للغاز الطبيعي المسال تحمل العلم الجزائري، تملكها “هيبروك للنقل البحري” ( فرع سوناطراك)، و قد تم بناؤها سنة 2017، بطول اجمالي يبلغ 291 م و عرض ب46م.

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