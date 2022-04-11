سوناطراك وإيني توقعان اتفاقية في مجال الغاز

وقع مجمع سوناطراك مع المجمع الايطالي ايني , الاثنين بالجزائر العاصمة, اتفاقية في مجال الغاز, بحضور رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإيطالي السيد ماريو دراغي, حسب ما افاد به بيان لسوناطراك.

و جاء في البيان ” بحضور السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإيطالي السيد ماريو دراغي, ووفود من كلا البلدين, وقع اليوم كلا من الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك, توفيق حكار والمدير العام لشركة إيني, كلاوديو ديسكالزي, اتفاقية بغرض تسريع وتيرة تطوير مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي, من خلال تضافر جهود الشركتين, و زيادة حجم الغاز المصدر باستخدام القدرات المتاحة لخط أنبوب الغاز إنريكو ماتيي (ترانسمد)”.

و أوضح المصدر ذاته, ان هذه الاتفاقية ستسمح للشركتين “بتحديد مستويات أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشيا مع معطيات السوق وذلك للسنة 2022-2023 وفقا للبنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأسعار”.

و اضاف البيان, أن هذه الاتفاقية تأتي لتؤكد التعاون الوثيق بين الشركتين في مجال الاستكشاف وإنتاج المحروقات وكذا في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين والوقود الحيوي واحتجاز وتخزين واستخدام ثاني أكسيد الكربون. كما تؤكد رغبة الشريك الاستراتيجي إيني في مواصلة استثماراته مع سوناطراك وتعزيز تواجده في الجزائر.

و في الاخير, اشار بيان المجمع إلى أن العلاقة التجارية مع إيني, التي تعد واحدة من أهم عملاء سوناطراك, تعود إلى سنة 1977, حيث “سمح عقد بيع الغاز الطبيعي بإمدادها خلال العشريتين الأخيرتين بحجم يفوق مجمله 300 مليار متر مكعب الى غاية اليوم”.