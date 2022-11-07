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اقتصاد

سوناطراك وإيني يعلنان انطلاق الإنتاج بحقل نفطي جديد

الشروق أونلاين
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سوناطراك وإيني يعلنان انطلاق الإنتاج بحقل نفطي جديد
ح.م
أرشيف

أعلنت سوناطراك، وشريكها الإيطالي إيني، الاثنين، عن بدء الإنتاج بحقل النفط HDLE / HDLS المرتبط بعقد زملة العربي، الواقع بحوض بركين على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق حاسي مسعود.

وأفاد بيان للشركة، ان الإنتاج شرع بهذا الحقل في أكتوبر 2022، أي بعد سبعة أشهر فقط من اكتشافه عبر أول بئر استكشافي (HDLE-1) وهذا بفضل طريقة التطوير المتسارع (Fast track).

واوضح المصدر، “ينتج حقل النفط HDLE / HDLS ما يقدر بـ 10000 برميل مكافئ نفط يوميًا، ومن المتوقع زيادة مستوى الإنتاج به من خلال تنفيذ خطة التطوير المتسارع، والتي تتضمن بشكل خاص حفر آبار جديدة خلال سنة 2023، مما سيسمح برفع مستوى الإنتاج ليصل حجما يقارب 17000 برميل مكافئ نفط يوميًا”.

ويخضع محيط زملة العربي لعقد بحث واستغلال المحروقات تمتلك فيه سوناطراك 51% من الحصص بينما تمتلك إيني النسبة المتبقية والبالغة 49%.

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