سوناطراك وايني تعلنان عن اكتشاف هام للنفط

أعلن مجمع سوناطراك، الأحد، عن نجاحه في حفر أول بئر استكشافي بحوض بركين، وهذا بالشراكة مع إيني الإيطالية.

وحسب بيان لسوناطراك فقد نجح المجمع رفقة شريكه “إيني” في حفر أول بئر استكشافي HDLE-1 في محيط الاستكشاف زملة العربي الواقع بحوض بركين.

وجاء في البيان “قد كشف بئر الاستكشاف HDLE-1، المتواجد على بعد حوالي 15 كيلومترًا من المنشآت الحالية للمعالجة والتابعة لناحية بئر ربع شمال، عن اكتشاف هام من النفط الخام. وخلال مرحلة اختبارات الإنتاج، حققت هذه البئر مقدار 46.4 م 3 / ساعة (ما يعادل 7000 برميل / يوم) من النفط ومقدار 140 ألف متر مكعب / يوم من الغاز المصاحب. كما تشير التقديرات الأولية إلى أن هذا الاكتشاف يحتوي على ما يقرب من 140 مليون برميل من النفط الخام”.

وأكد المصدر ذاته أن سوناطراك تخطط وإيني لحفر بئر ثانية(HDLE-2) خلال شهر أفريل 2022، بغرض تقييم حجم الاكتشاف الذي يمتد الى الرقعة المجاورة سيف فاطمة 2 (التي تجري اشغال الاستكشاف بها من قبل سوناطراك وإيني كذلك).

وتعمل سوناطراك وإيني بتعاون وثيق على تسريع وتيرة مرحلة الإنتاج لهذا الاكتشاف الجديد من خلال عملية “المسار السريع”. فمن المقرر بدء الإنتاج خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022.

للإشارة، تعتبر HDLE-1 كأول بئر تدخل ضمن حملة استكشاف تشتمل حفر خمسة (05) آبار في المنطقة الشمالية من حوض بركين.

ويقع محيط زملة العربي في منطقة حوض بركين، على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب شرق حاسي مسعود. وهو موضوع عقد بحث واستغلال تمتلك فيه سوناطراك 51% من الحصص بينما تمتلك إيني النسبة المتبقية والبالغة 49%.