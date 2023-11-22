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اقتصاد

سوناطراك وبوتاس التركية: اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي المميع

الشروق أونلاين
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سوناطراك وبوتاس التركية: اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي المميع
ح.م
جانب من توقيع الاتفاقية

وقع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي والرئيس المدير العام لشركة بوتاس التركية، عبد الواحد فيدان، على اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المميع الموجه للسوق التركية.

وأفاد بيان لمجمع سوناطراك، الأربعاء، أنه بموجب هذه الاتفاقية، اتفق الطرفان بالأخص على تمديد تعاونهما لمدة 03 سنوات، مما سيوطد شراكتهما الطويلة الأمد في مجال الغاز.

للتذكير، فإن شركة بوتاس هي شركة عمومية تختص بتزويد السوق التركية بالغاز، حيث تقوم سوناطراك بتزويد هذه الشركة بالغاز الطبيعي المميع، على أساس عقود طويلة المدى، وذلك منذ سنة 1988.

وتمت مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية على مستوى رئاسة الجمهورية،الثلاثاء ، بحضور رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون ونظيره رئيس الجمهورية التركية،رجب طيب أردوغان على هامش زيارته الرسمية التي أداها إلى الجزائر في 21 نوفمبر 2023.

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