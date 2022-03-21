سوناطراك: وحدة جديدة لتصنيع المعدات المعدنية تدخل حيز الخدمة

دشن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب رفقة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، وحدة جديدة لتصنيع المعدات المعدنية المستعملة في الصناعة البترولية والغازية.

وقام وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الإثنين، حسب بيان نشره مجمع سوناطراك، بزيارة عمل إلى ورشة الشركة الوطنية للبناء والهندسة المدنية المتواجدة بالمنطقة الصناعية الحراش.

كما شهدت مراسم التدشين عملية تصنيع النموذج الأولي لمنشأة للإنتاج المبكّر “Early Production Facility” والتي سيتم استغلالها لمعالجة إنتاج حقل امساك تيراريمين في منطقة تين فوي تبنقورت، وكذا تصنيع 38 محطة لمكشطة الأنابيب “Gare Racleur” لاستعمالها في عَملِيات تنظيف وصيانة أنَابِيب نقْل المَحْرُوقات.

بالمقابل تعتبر هذه المشاريع النموذجية إحدى ثمار نظام ترشيد النفقات لسوناطراك وسياسة المجمع لدعم النسيج الصناعي المحلي والرفع من معدّل الإدماج الوطني في مختلف نشاطات المجمع بهدف تقليص النفقات بالعملة الصّعبة.