سوناطراك وسونلغاز في أوغندا قريبا

درس وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، رفقة نظيرته الأوغندية امكانية تواجد سوناطراك وسونلغار في أوغندا من أجل نقل الخبرات وإقامة مشاريع استثمار وشراكة.

وجاء هذا خلال محادثات جمعت عرقاب بنظيرته الأوغندية روث نانكبيروا سسنتامو خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى البلاد.

وحسب بيان للوزارة فقد تركزت المحادثات على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات والتكوين، ولا سيما في مجال التنقيب واستكشاف المحروقات وإنتاجها ونقلها، والتكرير، والبتروكيماويات، من خلال دراسة إمكانيات تواجد سوناطراك وخبرتها في أوغندا.

كما تم، خلال اللقاء، بحث فرص الشراكة والاستثمار في مجال نقل وتوزيع الكهرباء، وكذا تعزيز وصيانة الشبكة الكهربائية، والتكوين ونقل المعرفة والخبرة الجزائرية في هذا المجال.

كما تم بحث فرص الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتوزيع المنتجات البترولية في أوغندا.

واتفق الجانبان على وضع خطة عمل لتجسيد هذه المشاريع، والتحضير لزيارة خبراء من سوناطراك ومن سونلغاز الى أوغندا في شهر جوان المقبل.

وأشار البيان إلى أن هذا يأتي في إطار رغبة الجزائر في تكثيف التبادلات مع البلدان الإفريقية لا سيما في إطار استراتيجية التنمية لمجمعي سوناطراك وسونلغاز التي تهدف إلى انفتاحهما على السوق الإفريقية، وكذا استعداد الجزائر لمرافقة أوغندا بنقل خبرتها وتجاربها في هذه المجالات.