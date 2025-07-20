سوناطراك وسينوبك الصينية تُوقّعان اتفاقية جديدة لتطوير المحروقات

وقّعت شركة سوناطراك والشركة الصينية سينوبك، الأحد، اتفاقية مبادئ تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين، تحضيرًا لتوقيع عقد أو عدة عقود مستقبلية تتعلق بتطوير واستغلال موارد المحروقات في مناطق تقع ضمن حوضي ڨورارة وبركين شرق.

وحسب بيان للمجمع، ستركز الاتفاقية الجديدة على تقييم وتطوير موارد المحروقات في هذه المناطق الواعدة، حيث سيتباحث الطرفان حول برنامج عمل مشترك يُتوقع أن يشمل عمليات التنقيب والتطوير، مع الالتزام بأفضل الممارسات البيئية ومبادئ الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية.

ويُجسّد هذا التوقيع رغبة الطرفين في تعزيز العلاقات الثنائية القائمة وتوسيع نطاق التعاون من خلال استكشاف فرص جديدة في قطاع الطاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة سينوبك تُعد من الشركاء الاستراتيجيين لسوناطراك، حيث بدأت نشاطها في الجزائر سنة 2002 من خلال استغلال حقل زرزايتين بالشراكة مع سوناطراك، في إطار عقد يهدف إلى استرجاع وتثمين الموارد الطاقوية المتواجدة بالحقل.

كما تربط الشركتين علاقة شراكة أخرى ضمن عقد محروقات تم توقيعه بتاريخ 25 فيفري 2025، بموجب القانون 19-13، ويخص عمليات الاستكشاف والاستغلال في محيط حاسي بركان شمال.