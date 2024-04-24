سوناطراك وشركة أبراج العُمانية يوقعان برتوكول تفاهم

وقع مجمع سوناطراك، الأربعاء، بروتوكول تفاهم مع الشركة العُمانية أبراج لخدمات الطاقة.

وأفاد بيان للمجمع، الأربعاء، أن هذا البروتوكول سيسمح لسوناطراك وأبراج لخدمات الطاقة الشروع بمناقشات تتعلق ببحث فرص التعاون في مجال أنشطة الحفر والصيانة وخدمات الآبار، بالإضافة إلى خدمات المشاريع المتكاملة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي.

قال البيان “يؤكد توقيع بروتوكول التفاهم هذا طموحات سوناطراك لتطوير التعاون في مجال أنشطة الخدمات النفطية على الصعيد الدولي وتعزيز الشراكة أكثر مع الشركات العُمانية من خلال تبادل التجارب والتكوين المتخصص.”

وللتذكير أبراج لخدمات الطاقة هي إحدى الشركات الرئيسية في سلطنة عُمان التي تعمل في قطاع خدمات النفط والغاز.