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الجزائر

سوناطراك: وصول شحنة جديدة من تجهيزات محطة تحلية مياه البحر

محمد فاسي
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سوناطراك: وصول شحنة جديدة من تجهيزات محطة تحلية مياه البحر
سوناطراك
جانب من عملية استقبال شحنة جديدة تتضمن 49 طنًا من التجهيزات والمعدات التي ستخصص لتجهيز محطة تحلية مياه البحر بتيغرمت في ولاية بجاية

استقبل مجمع سوناطراك يوم أمس الثلاثاء شحنة جديدة تتضمن 49 طنًا من التجهيزات والمعدات والتي ستخصص لتجهيز محطة تحلية مياه البحر بتيغرمت في ولاية بجاية، حيث وصلت عبر رحلة جوية إلى مطار هواري بومدين الدولي على متن أضخم طائرات الشحن التجاري في العالم، أنتونوف 124.

وحسب بيان للشركة، تشتمل الشحنة على محطات كهربائية من نوع GIS/220 كيلوفولت، حيث يواصل مجمع سوناطراك عمليات نقل المعدات والتجهيزات اللازمة لهذه المشاريع الاستراتيجية عبر الجسر الجوي الذي انطلق منذ سبتمبر الماضي.

ويأتي ذلك إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتعزيز الأمن المائي في البلاد، وبموجب البرنامج الوطني التكميلي الذي يتضمن إنشاء خمس محطات كبرى لتحلية مياه البحر،

وكان في استقبال الشحنة ممثلون عن الشركة الجزائرية للطاقة والشركة الوطنية للأنابيب، التابعين لمجمع سوناطراك.

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