سوناطراك: وقوع عطب في أنبوب الغاز مع اسبانيا

أعلن مجمع سوناطراك، عن وقوع عطب على مستوى أنبوب “ميدغاز” الذي يزود اسبانيا بالغاز.

وأوضحت سوناطراك، في بيان لها، أن العطب وقع في الجهة التابعة لاسبانيا، حيث يعمل الجانب الاسباني على إصلاحه.