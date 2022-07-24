سوناطراك: وقوع عطب في أنبوب الغاز مع اسبانيا
أعلن مجمع سوناطراك، عن وقوع عطب على مستوى أنبوب “ميدغاز” الذي يزود اسبانيا بالغاز.
وأوضحت سوناطراك، في بيان لها، أن العطب وقع في الجهة التابعة لاسبانيا، حيث يعمل الجانب الاسباني على إصلاحه.
أعلن مجمع سوناطراك، عن وقوع عطب على مستوى أنبوب “ميدغاز” الذي يزود اسبانيا بالغاز.
وأوضحت سوناطراك، في بيان لها، أن العطب وقع في الجهة التابعة لاسبانيا، حيث يعمل الجانب الاسباني على إصلاحه.
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.