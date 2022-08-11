سوناطراك: 11 مليار دولار لتطوير الصناعات البتروكيماوية

كشف مدير قسم الأساليب والعمليات لنشاط التكرير، بمجمع سوناطراك ميلود عمارة، عن تخصيص المجمع لغلاف مالي يقدر بـ 11 مليار دولار قصد تطوير الصناعات البتروكيماوية والتكريرية.

وخلال تدخله في حصة “رهانات اقتصادية” التي بثها التلفزيون العمومي، الأربعاء، حول موضوع “الصناعات البتروكيمائية والتكريرية في الجزائر.. الإستراتيجية الجديدة لمجمع سوناطراك للنهوض بهذه الصناعات”،أوضح عمارة أن “مجمع سوناطراك خصص مبلغ 11 مليار دولار لتطوير نشاط التكرير والبتروكيماوية ضمن ميزانية الاستثمارات التي تم رصدها للمخطط الخماسي 2022-2026 والتي تبلغ 40 مليار دولار”.

وأكد عمارة أن الميزانية المخصصة لانجاز المشاريع المسطرة في البتروكيمياء والتكرير تندرج في إطار إستراتيجية المجمع العمومي للمحروقات لتوفير المواد البترولية على مستوى السوق الوطنية وتوفير المواد الأولية البتروكيماوية للصناعة الجزائرية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للحد من الاستيراد ومن تحويلات العملة الصعبة.

من جانبه، تطرق مدير قسم البتروكيمياء بالمجمع، لاما حسان، إلى سياسة المجمع في معالجة البترول الخام، مبرزا أن سوناطراك تمتلك حاليا سبعة مركبات تحويلية بتروكيماوية على المستوى الوطني توظف أكثر من 3000 عامل بصفة دائمة منها مركبين بملكية 100 بالمائة للمجمع و خمسة مركبات أنجزت في إطار الشراكة.

وسمحت هذه المركبات حسب المتحدث بتثمين حوالي 5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنة و تصدير أكثر من 1 مليار دولار من المواد البتروكيماوية خلال سنة 2019.

ومن المرتقب مضاعفة الرقم خلال 2022، يضيف المسؤول، مبرزا أن الإستراتيجية المعتمدة على المدى القصير والمتوسط تتمثل في تجسيد برنامج انجاز 6 مشاريع لتطوير البتروكيمياء و ذلك في إطار تنفيذ مشاريع تثمين المحروقات المسطرة من طرف الحكومة لإرساء نسيج صناعة بتروكيماوية في الجزائر وتخفيض في فاتورة استيراد المواد البتروكيماوية.

وفي هذا الصدد، ذكّر المتحدث بانجاز 3 مشاريع بمجهودات خاصة لسوناطراك و3 مشاريع أخرى في إطار الشراكة مع الأجانب.

ويتعلق الأمر بمشروع ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE)، المستخدم كمادة مضافة لتحسين تصنيع البنزين الخالي من الرصاص على مستوى المصافي والاستغناء عن استيرادها، و الذي انطلقت به الأشغال مؤخرا على مستوى المنطقة الصناعية بارزيو.

ويتمثل المشروع الثاني في انجاز وحدة إنتاج الألكيل البنزين الخطي في سكيكدة المستخدم في صناعة المنظفات، بطاقة إنتاجية تقدر بـ100 ألف طن سنويا والذي سيسمح من الحد من الاستيراد وجعل الجزائر دولة مصدرة لهذه المواد.

بالإضافة إلى ذلك، تطرق لاما إلى مشروع “ثلاثي مركب تكسير النافتا وغاز البترول المميع بالبخار” بطاقة إنتاجية تقدر بـ1 مليون طن سنويا والذي سينجز بالمنطقة الصناعية بسكيكدة.

كما ذكّر بمشروع انجاز مركب بتروكيميائي لتحويل البروبان إلى بولي بروبيلين في تركيا في إطار مشروع استثماري خارج الوطن لمجمع سوناطراك وكذا مشروع سوناطراك مع شركة فرنسية لبناء وحدة إنتاج 550 ألف طن سنويا من البولي بروبلين في أرزيو، فضلا عن مشروع آخر لإنتاج الميثانول ومشتقاته على مستوى ارزيو لتلبية حاجيات قطاع الزارعة في الجزائر من الأسمدة.

كل هذه المشاريع تعتمد، يقول لاما، على المورد البشري الجزائري وجلب شركاء أجانب يتمتعون بالخبرة التقنية وكيفية الولوج إلى الأسواق العالمية البتروكيمايوية التي لا تزال بعضها “مغلقة”.

واعتبر من جانبه عمارة أن تطوير البتروكيمياء سيمكن شركة سوناطراك من تثمين مواد المحروقات المنتجة محليا في المركبات والمصفاة التابعة لها والاقتصاد في العملة الصعبة، مبرزا على سبيل المثال أن شركة سوناطراك خصصت خلال السنة الماضية ما يقارب 170 مليون دولار لاستيراد مادة MTBE التي تسمح بتحسين نوعية البنزين الخالي من الرصاص.

وبخصوص انجاز وحدة إنتاج البنزين الخطي في سكيكدة المستخدم في صناعة المنظفات، أفاد عمارة أن هذا المشروع في طور التجسيد وسيتم التوقيع على عقد الانجاز في مارس 2023 بعد استكمال مرحلة اختيار الشريك، حيث تم تحديد المدة الزمنية لانجازه بـ 36 شهرا.