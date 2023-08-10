سوناطراك: 266 ناجحا في مسابقة التوظيف بولايتي أدرار وتيميمون

أعلن مجمع سوناطراك، أن مسابقة التوظيف المنظمة بولايتي أدرار وتيميمون في الفترة الممتدة من 07 إلى 13 جويلية الفارط، قد أسفرت عن نجاح 266 مترشحا.

وجاء في المجمع، الأربعاء، “تنهي سوناطراك إلى علم كافة المشاركين في مسابقة التوظيف المنظمة بولايتي أدرار وتيميمون في الفترة الممتدة من 07 إلى 13 جويلية 2023، أن قائمة الناجحين بالمسابقة قد تم نشرها على مستوى الوكالتين الولائيتين للتشغيل، فرعي أدرار وتيميمون، وكذا على مستوى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما”.

وأوضح المجمع في هذا الصدد أن “مسابقة الانتقاء المنظمة في إطار تنفيذ مخطط التوظيف لسوناطراك لسنة 2023، شارك فيها 1322 مترشح مستدعى من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل عبر المنصة الرقمية OGC، و قد أسفرت المسابقة عن نجاح 266 مترشح من أصل 474 منصب مطلوب”.

وأكد البيان أن “المناصب المتبقية ستتم جدولتها ضمن حصص التوظيف القادمة لكل من ولايتي أدرار و تيميمون، من أجل سد احتياجات المؤسسة على مستوى منشآتها”.

كما دعا المجمع الناجحين في المسابقة الى “التوجه إلى منشآت التعيين، وفق القوائم المنشورة بوكالتي التشغيل، لمباشرة عمليات التنصيب والشروع في العمل”.

ودعت مديرية الاتصال بسوناطراك لمتابعة مجريات هذه المسابقة المنظمة بولايتي أدرار و تيميمون عبر الرابط التالي : https://vu.fr/GCqZ.

وفي الأخير، جددت سوناطراك “التزامها الكامل بضمان تكافؤ الفرص بين كل المترشحين، والشفافية في مسابقات التوظيف”.