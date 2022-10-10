سوناطرك تعلن عن دخول حقلين للغاز مرحلة الإنتاج بحوض بركين

أعلنت سوناطراك، الاثنين، عن الشروع في إنتاج الغاز بحقلين في منطقة حوض بركين جنوب، بموجب العقد الموقع بين سوناطراك وإيني في ديسمبر 2021.

وأفاد بيان للشركة انه تم الشروع في مرحلة الإنتاج بهذين الحقلين في سبتمبر 2022 وهذا بعد ستة أشهر فقط من دخول العقد المبرم حيز التنفيذ وفق نظام التطوير “المسار المتسارع” ( Fast Track ).

ويشير البيان إلى أن الانجاز سمح ببلوغ معدل إنتاج يومي يقدر بـ 1 مليون متر مكعب من الغاز و4000 برميل من السوائل المصاحبة.

ويبقى ومن المتوقع أن ترتفع هذه القدرة الإنتاجية إلى مستوى 2 مليون متر مكعب نهاية العام الجاري.

هذه الكميات الإنتاجية الجديدة المضافة إلى الكميات المنتجة في حقلي بركين شمال، اللذين دخلا حيز الإنتاج في جويلية 2022، ستعزز من حجم الغاز الذي تنتجه شراكة سوناطراك-إيني وتساهم في زيادة صادرات الغاز الجزائرية الموجهة للسوق الأوروبية.