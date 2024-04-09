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الجزائر

سونالغاز تجند فرقا خاصة أيام العيد لهذا الغرض

الشروق أونلاين
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سونالغاز تجند فرقا خاصة أيام العيد لهذا الغرض

أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء “سونالغاز” تجنيدها لفرقا خاصة خلال أيام العيد المبارك وعطلة نهاية الاسبوع، قصد ضمان استمرارية خدمة المواطنين بالطاقة الكهربائية.

وحسب بيان صادر عن الشركة العمومية، فان الفرق المجندة ستكون على مستوى مختلف فروع المجمع عبر كامل التراب الوطني، والتي ستبقى متأهبة 24/24 ساعة.

ووفقا لما جاء في المصدر ذاته، “تضع الشركة رقم الاتصال الوطني 3303، تحت تصرف المواطنين الذين يمكنهم الذين يمكنهم الاتصال بمصالح المركز على مدارالساعة طوال ايام الاسبوع لطلب تدخل الفرق في حال حدوث أي اضطراب في التموين بالكهرباء والغاز”.

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