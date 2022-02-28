“سونغ” مدربا جديدا لِمُنافس الجزائر

بات التقني الكاميروني ريغوبيرت سونغ مساء الإثنين، يشغل منصب ناخب وطني لِفريق “الأسود الجموحة”.

جاء ذلك في بيان لِاتحاد الكاميرون لِكرة القدم، الذي أوضح أن التقني البرتغالي أنطونيو كونسيساو انتهت مهامه على رأس العارضة الفنية لِمنتخب الأكابر، وأن المدرب المحلّي ريغوبيرت سونغ سيشغل هذه الوظيفة بدلا عنه.

وكان التقني البرتغالي أنطونيو كونسيساو (60 سنة) قد استهلّ مهامه ناخبا وطنيا في سبتمبر 2019، بِعقدٍ تنقضي مدّته في عام 2023. لكن اتحاد الكرة الكاميروني بِقيادة الرئيس الجديد صامويل إيتو، استعجل رحيله، خاصة بعد فشل كونسيساو في قيادة منتخب الكاميرون إلى إحراز كأس أمم إفريقيا داخل القواعد، منذ أكثر من 3 أسابيع.

وواجه إيتو ضغوطا شديدة من قبل وزير الرياضة في بلاده، الذي طالب بِالإبقاء على المدرب كونسيساو. قبل أن “ينتصر” رئيس اتحاد الكرة الكاميروني، ويجلب صديقه وزميله السابق في المنتخب ريغوبيرت سونغ، البالغ حاليا من العمر 45 سنة.

وخلال فترة شبابه، لعب ريغوبيرت سونغ لِمنتخب بلاده الكاميرون في منصب مدافع، وأحرز مع المهاجم إيتو كأس أمم إفريقيا 2000 و2002. وفي مجال التدريب، يُشرف سونغ منذ عام 2018، على منتخب الكاميرون لِفئة أقلّ من 23 سنة، كما سبق له تدريب منتخب المحلّيين ما بين 2016 و2018. وهما الوظيفتان الوحيدتان له في هذا المجال.

ولجأ صامويل إيتو إلى بعض التنازلات لِتجسيد رغبته، على غرار القبول بِتعيين ضابط عسكري بِرتبة “جنرال” في منصب رئيس رابطة الكرة، التي تُسيّر شؤون البطولة المحلّية، وتقديم امتيازات أخرى لِبعض “المعارضين” له، والمطالبين بِأن يرحل بِدوره من رئاسة اتحاد الكرة.

والتزم اتحاد الكرة الكاميروني بِتوفير كلّ الإمكانيات المطلوبة للناخب الوطني الجديد ريغوبيرت سونغ، وزملائه في الجهاز الفني، من أجل تأهيل المنتخب لِنهائيات كأس العالم 2022.

وتتبارى الكاميرون مع المنتخب الوطني الجزائري، ذهابا بِملعب “جابوما” (مدينة دوالا)، في الـ 25 من مارس المقبل. وإيابا بِميدان البليدة، في الـ 29 من الشهر ذاته. ضمن إطار الدور الأخير من تصفيات مونديال قطر 2022.