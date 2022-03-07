سونغ يفشل في أول مهمة له مع الكاميرون قبل موقع الجزائر

مخطط النجم الكاميروني يسقط في الماء

فشل المسؤول الجديد على العارضة الفنية لـ “الأسود غير المروضة”، ريغوبيرت سونغ في أول مهمة له قبل موقعة الفصل أمام المنتخب الوطني، نهاية الشهر الجاري، بعدما رفضت كل الأسماء التي استهدفها الاستجابة لدعوته للمشاركة في المباراة المؤهلة إلى المونديال.

وكانت أول مهمة فشل فيها المدرب العائد لشؤون الكرة في الكاميرون هي إقناع مدافع ليفربول الأنجليزي، جوييل ماتيب، استعادة مكانته في تشكيلة “الأسود غير المروضة”، بعدما جدّد اللاعب المخضرم رفضه العودة إلى المنتخب الكاميروني والمشاركة في المباراة الفاصلة أمام الجزائر المؤهلة إلى المونديال.

وحسب ما كشفته الصحافة الكاميرونية، فإن النجمين السابقين للمنتخب الكاميروني، المدرب سونغ ورئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو، عادا خائبين من السفرية التي قادتهما إلى أوروبا، من أجل إقناع بعض اللاعبين بالعودة وبعض الأسماء الجديدة بالدفاع عن ألوان الكاميرون.

واستنادا لذات المصادر الإعلامية، فإن مدافع ليفربول، جوييل ماتيب، تشبت بموقفه وأكد لمحدثيه، سونغ وإيتو، عدم الاعتماد عليه في المباراة القادمة أمام الجزائر، ونفس الشيء بالنسبة لمدافع واتفورد الأنجليزي، نيكولاس نكولو، الذي كان شارك مع الكاميرون في مونديال 2010 و2014، وهو ما شكّل صدمة حقيقية بالنسبة للمسؤولين الكاميرونيين، اللذين كانا يضعان أمالا كبيرة على عودة ماتيب من أجل تحصين الدفاع.

إلى ذلك، أضاف نفس المصدر بأن إيتو وسونغ فشلا أيضا في ضم لاعبين جدد، في صورة مهاجم مانشستر يونايتد الأنجليزي، أنتوني إيلونغا الذي يملك الجنسية السويدية، وصاحب 18 ربيعا، يوسوفا موكوكو، قلب هجوم بوريسيا دورتموند الألماني.