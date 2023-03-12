سونلغاز تباشر إجراءات شراء أسهم وفاق سطيف

أسدى الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز”، مراد عجال، تعليمات لإطارات المجمع من أجل التنسيق مع إدارة نادي وفاق سطيف، لبداية الإجراءات الخاصة بعملية شراء أغلبية الأسهم.

وقال نادي وفاق سطيف في بيان له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: حظي رئيس مجلس إدارة شركة الوفاق الرياضي السطايفي “بلاك إيغلز”، عبد الحكيم سرار، رئيس النادي الهاوي، كمال لافي، محمد يحياوي الخبير الإقتصادي، حسين بلعباس عضو مجلس الإدارة، نبيل بن نية المستشار القانوني، بلقاء رسمي، مع السيد مراد عجال، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مع إطارات مسيرة في المجمع، صبيحة اليوم الأحد 12 مارس 2023، بمقر إدارة مجمع سونلغاز”.

وأضاف البيان: اللقاء الرسمي كان مثمرا، حيث شهد محادثات جادة، من الجانبين، وأكد خلاله الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، النية الجادة في التقدم لشراء أغلبية أسهم شركة “بلاك إيغلز”، حيث أسدى تعليمات لإطارات المجمع، من أجل التنسيق مع الأخصائيين من إدارة نادي وفاق سطيف، لبداية الإجراءات الخاصة بعملية شراء أغلبية الأسهم، وبعثها من جديد في جميع المجالات”.

وتوجهت إدارة الوفاق الرياضي السطايفي، في الأخير “بالشكر الجزيل، لمسؤولي مجمع سونلغاز، وعلى رأسهم، الرئيس المدير العام مراد عجال، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى الاهتمام الذي توليه للنادي، وللرياضة على العموم”.