-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 4 ولايات شرقية
اقتصاد

سونلغاز تبحث تعزيز التعاون مع الشركات الإيطالية

الشروق أونلاين
  • 58
  • 0
سونلغاز تبحث تعزيز التعاون مع الشركات الإيطالية

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، سفير إيطاليا لدى الجزائر، ألبرتو كوتيللو، والذي بحث معه سبل تعزيز التعاون مع الشركات الإيطالية.

وأفاد بيان للمجمع أن اللقاء جرى بحضور عدد من الإطارات المسيرة في مجمع سونلغاز، وشكل فرصة استعرض الطرفان من خلالها واقع العلاقات الثنائية بين سونلغاز والشركات الإيطالية، التي وصفها الطرفان بـ “الممتازة”.

وبالمناسبة، عبر الطرفان عن “رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في المجال الطاقوي، خاصة فيما يتعلق بالترابط الكهربائي من خلال إنشاء خط كهربائي بحري يربط الجزائر بإيطاليا عبر سردينيا، مشاركة الشركات الإيطالية في تجسيد برنامج الانتقال الطاقوي، ونقل الخبرات في مجال الكهرباء والغاز، لاسيما من خلال التكوين”.

وأضاف البيان أن الرئيس المدير العام لسونلغاز أكد استعداد المجمع العمومي لتعزيز سبل التعاون وتنويع فرص الشراكة الخارجية مع الشركات الإيطالية بما يخدم مصلحة الطرفين، مذكرا بموقع الجزائر كمورد موثوق للطاقة وسمعة سونلغاز على الساحة الدولية والإقليمية.

من جانبه، عبر السفير الإيطالي عن اهتمامه “البالغ” بنقطتين أساسيتين وهما: المساهمة في إنجاز الدراسة التنفيذية الخاصة بمشروع ربط الشبكة الكهربائية بين الولايات الشمالية والجنوبية وإنشاء مركز للتكوين موجه للشباب الجزائري والافريقي.

وفي هذا الصدد، رحب السيد عجال بهذا الاقتراح، مشيرا إلى القدرات الهائلة والمنشآت القاعدية الهامة التي تمتلكها سونلغاز فيما يتعلق بالتكوين.

كما عبر عن استعداد سونلغاز لإنشاء توأمة بين مدارس التكوين الخاصة بسونلغاز ونظيرتها الإيطالية من خلال مذكرة تفاهم يتم الاتفاق على تفاصيلها لاحقا.

مقالات ذات صلة
“ألنفط” و “إكوينور” يوقعان إتفاق تعاون في مجال المحروقات

“ألنفط” و “إكوينور” يوقعان إتفاق تعاون في مجال المحروقات

خارطة الموارد المنجمية ستكون جاهزة نهاية 2024

خارطة الموارد المنجمية ستكون جاهزة نهاية 2024

مبيعات الجزائر تضع “ستيلانتيس” للسيارات النفعية في ريادة المنطقة

مبيعات الجزائر تضع “ستيلانتيس” للسيارات النفعية في ريادة المنطقة

هذه الأسباب وراء ارتفاع قيمة الدينار الجزائري

هذه الأسباب وراء ارتفاع قيمة الدينار الجزائري

بن مولود: نحو إطلاق بوابة رقمية موحّدة لتقديم 40 خدمة عمومية

بن مولود: نحو إطلاق بوابة رقمية موحّدة لتقديم 40 خدمة عمومية

مشروع لإنشاء مركز ثقافي جزائري بإسطنبول

مشروع لإنشاء مركز ثقافي جزائري بإسطنبول

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد