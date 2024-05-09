سونلغاز تبحث تعزيز التعاون مع الشركات الإيطالية

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، سفير إيطاليا لدى الجزائر، ألبرتو كوتيللو، والذي بحث معه سبل تعزيز التعاون مع الشركات الإيطالية.

وأفاد بيان للمجمع أن اللقاء جرى بحضور عدد من الإطارات المسيرة في مجمع سونلغاز، وشكل فرصة استعرض الطرفان من خلالها واقع العلاقات الثنائية بين سونلغاز والشركات الإيطالية، التي وصفها الطرفان بـ “الممتازة”.

وبالمناسبة، عبر الطرفان عن “رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في المجال الطاقوي، خاصة فيما يتعلق بالترابط الكهربائي من خلال إنشاء خط كهربائي بحري يربط الجزائر بإيطاليا عبر سردينيا، مشاركة الشركات الإيطالية في تجسيد برنامج الانتقال الطاقوي، ونقل الخبرات في مجال الكهرباء والغاز، لاسيما من خلال التكوين”.

وأضاف البيان أن الرئيس المدير العام لسونلغاز أكد استعداد المجمع العمومي لتعزيز سبل التعاون وتنويع فرص الشراكة الخارجية مع الشركات الإيطالية بما يخدم مصلحة الطرفين، مذكرا بموقع الجزائر كمورد موثوق للطاقة وسمعة سونلغاز على الساحة الدولية والإقليمية.

من جانبه، عبر السفير الإيطالي عن اهتمامه “البالغ” بنقطتين أساسيتين وهما: المساهمة في إنجاز الدراسة التنفيذية الخاصة بمشروع ربط الشبكة الكهربائية بين الولايات الشمالية والجنوبية وإنشاء مركز للتكوين موجه للشباب الجزائري والافريقي.

وفي هذا الصدد، رحب السيد عجال بهذا الاقتراح، مشيرا إلى القدرات الهائلة والمنشآت القاعدية الهامة التي تمتلكها سونلغاز فيما يتعلق بالتكوين.

كما عبر عن استعداد سونلغاز لإنشاء توأمة بين مدارس التكوين الخاصة بسونلغاز ونظيرتها الإيطالية من خلال مذكرة تفاهم يتم الاتفاق على تفاصيلها لاحقا.