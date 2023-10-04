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سونلغاز تبحث سبل دعم قدرات انتاج الكهرباء في النيجر

الشروق أونلاين
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سونلغاز تبحث سبل دعم قدرات انتاج الكهرباء في النيجر
ح.م
جانب من اللقاء

بحث المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، رفقة مسؤولي الشركة النيجيرية للكهرباء “نيجيلك” سبل دعم قدرات انتاج الكهرباء في النيجر.

وحسب ما أفاد به بيان للمجمع فقد عقد عجال الثلاثاء جلسة عمل عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع مسؤولي الشركة النيجيرية للكهرباء “نيجيلك”.

وتناول اللقاء الذي تم بحضور عدد من الإطارات المسيرة في سونغاز، سبل دعم قدرات انتاج الكهرباء في النيجر، وذلك بالنظر إلى الخبرات والإمكانيات المادية والبشرية التي تمتلكها سونلغاز سيما في مجال انتاج الكهرباء وكذا التكوين.

وأكد البيان أن هذا اللقاء يأتي ليضاف إلى سلسلة اللقاءات التي تباشرها سونلغاز في سياق تطوير علاقات الشراكة الخارجية خاصة على المستوى القاري.

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