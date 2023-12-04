سونلغاز تبحث مع البلجيكيين الشراكة في هذه المجالات  

تباحث الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، الأحد، مع الرئيس التنفيذي لمجمع “جون كوكريل” البلجيكي، فرانك باسكاليني الشراكة في مجالات الهندسة والصيانة والتخزين وكذا تطوير الهيدروجين الأخضر.

وأفاد بيان لمجمع سونلغاز أنه تجسيدا لاستخراجية التوسع الدولي لمجمع سونلغاز الرامية إلى تفعيل شراكته القارية والإقليمية في مختلف مجالات اختصاصه، استقبل الرئيس المدير العام لسونلغاز الرئيس التنفيذي المجمع “جون كوكريل” البلجيكي.

وتابع البيان “بحث الطرفان سبل التعاون والشراكة بين سونلغاز ومجمع جون كوكريل” المتخصص في الهندسة والصيانة في مجال الطاقة”.

أضاف “خلال اللقاء الذي تم على مستوى المديرية العامة لسونلغاز، وبحضور عدد من الإطارات المسيرة في سونلغاز، أبدى قرانك باسكاليني، الرئيس التنفيذي للمجمع البلجيكي رغبة شركته في التعاون مع مجمع سونلغاز، مستعرضا جملة الخدمات والنشاطات التي يمكن أن تكون موضوع شراكة بين الطرفين خاصة في مجال الهندسة والصيانة والتخزين وكذا تطوير الهيدروجين الأخضر .

من جهته رحب المسؤول الأول على سونلغاز، مراد عجال، بالتعاون مع المجمع البلجيكي، مؤكدا أن سونلغاز تسعى دائما إلى تعزيز شراكاتها الخارجية وفقا لمبدأ رابح رابح.

وفي السياق عبر الرئيس المدير العام لسونلغاز عن اهتمامه بمختلف الخدمات التي يقترحها الطرف البلجيكي، خاصة فيما يتعلق بصيانة توربينات الرياح وتطوير الهيدروجين الأخضر.

ختاما للقاء، اتفق الطرفان على ضرورة عقد عدد من اللقاءات التي من شأنها أن تقدم رؤية أوضح بخصوص مختلف الخدمات المقترحة من قبل المجمع البلجيكي والتي على أساسها سيتم الفصل في إمكانية التعاون وعقد الشراكة المقترحة من قبل الطرف البلجيكي.