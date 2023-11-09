سونلغاز تبحث وضعية المشاريع المشتركة مع شركة “سيديفار” الفرنسية

عقد الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، مع المدير العام لشركة سيديفار الفرنسية، ميشال مولا، اجتماعا لبحث وضعية المشاريع المشتركة في صناعة عوازل الخطوط الكهربائية.

وحسبما أفاد به الخميس بيان للمجمع، فقد تم خلال الاجتماع الذي جرى عبر تقنية التحاضر عن بعد التأكيد على أهمية الشراكة التي تجمع سونلغاز بالشركة الفرنسية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي للدفع بهذه الشراكة إلى “مستوى أعلى وأهم”.

وفي هذا الإطار، حث لعجال على “اتخاذ القرارات التي من شأنها استدراك التأخر على مستوى عديد المشاريع، خاصة وأن سونلغاز تعتبر فاعلا محوريا في إطار الاقلاع الاقتصادي الذي تشهده الجزائر”.

وأبرز الرئيس المدير العام لسونلغاز أيضا “ضرورة احترام مبدأ الشراكة بين الطرفين الجزائري والفرنسي، وفقا لقاعدة رابح-رابح التي تعتبر الركيزة الأساسية التي تؤسس عليها سونلغاز كل علاقاتها الداخلية والخارجية”، يضيف البيان.

كما لفت إلى “حتمية اتخاذ قرارات مستعجلة وجادة”، خاصة فيما يتعلق بضرورة توقيع ملحق الشراكة بين الطرفين، واتخاذ قرار بخصوص موضوع انجاز مشروع الفرن الخاص بتصنيع العوازل الزجاجية والانتهاء من سلسلة التجميع، وكذا تسريع وتيرة تسليم بعض الطلبيات الخاصة بعوازل الخطوط الكهربائية وذلك في إطار التحضير لصائفة 2024.

من جهته، أثنى مدير الشركة الفرنسية على مستوى التعاون والشراكة مع سونلغاز، مؤكدا أن سونلغاز تعد “شريكا استراتيجيا ومهما بالنسبة لسيديفار”.

كما عبر “عن الإرادة القوية لشركته لدعم هذا التعاون من خلال رفع كل العراقل التي من شأنها تعطيل مستوى العمل بين الطرفين”، وفق البيان.

للإشارة في سنة 2018 وقع مجمع سونلغاز والمؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة (اينافا) ومؤسسة كهرباء الجزائر على اتفاق شراكة مع المؤسسة الفرنسية سيديفار يتعلق بانشاء شركة مختلطة لصناعة عوازل الخطوط الكهربائية من الزجاج المقوى.