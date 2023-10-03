سونلغاز تتلقى الشكر من الشركة التونسية للكهرباء

تلقت شركة سونلغاز رسالة شكر من الشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك على خلفية دعم سونلغاز للشركة التونسية في تجاوز مشكل الانقطاع الكبير في التزويد بالكهرباء.

وجاء في رسالة الشكر التي بعثت بها الشركة التونسية “على إثر ما شهدته تونس خلال الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء 19 و20 سبتمبر 2023 من انقطاع مفاجئ وكلّي للتيار الكهربائي، يسعدني أن أتقدم لكم بأصدق عبارات الشكر والامتنان على مؤازرتكم ومساندتكم لنا خلال هذا الظرف الاستثنائي مما ساهم في تجاوز هذه الأزمة في وقت قياسي وبأخف الأضرار”.

وتابع الرئيس المدير العام للشركة التونسية “كما أنتهز هذه الفرصة لكي أؤكد لكم عن عزمنا المتواصل على تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستينا من أجل بلوغ الأهداف المرجوّة وتحقيق الازدهار والتقدم لقطاع الطاقة في بلدينا الشقيقين”.

واختتم رسالته بالقول “وأخيرا، لا يفوتني أن أحيي الأسرة الموسعة لمجمّع سونلغاز من مسؤولين وفنيين وعمال على مجهوداتهم المبذولة متمنيا لكم جميعا كل التوفيق والنجاح”.