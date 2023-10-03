-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

سونلغاز تتلقى الشكر من الشركة التونسية للكهرباء

الشروق أونلاين
  • 878
  • 0
سونلغاز تتلقى الشكر من الشركة التونسية للكهرباء

تلقت شركة سونلغاز رسالة شكر من الشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك على خلفية دعم سونلغاز للشركة التونسية في تجاوز مشكل الانقطاع الكبير في التزويد بالكهرباء.

وجاء في رسالة الشكر التي بعثت بها الشركة التونسية “على إثر ما شهدته تونس خلال الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء 19 و20 سبتمبر 2023 من انقطاع مفاجئ وكلّي للتيار الكهربائي، يسعدني أن أتقدم لكم بأصدق عبارات الشكر والامتنان على مؤازرتكم ومساندتكم لنا خلال هذا الظرف الاستثنائي مما ساهم في تجاوز هذه الأزمة في وقت قياسي وبأخف الأضرار”.

وتابع الرئيس المدير العام للشركة التونسية “كما أنتهز هذه الفرصة لكي أؤكد لكم عن عزمنا المتواصل على تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستينا من أجل بلوغ الأهداف المرجوّة وتحقيق الازدهار والتقدم لقطاع الطاقة في بلدينا الشقيقين”.

واختتم رسالته بالقول “وأخيرا، لا يفوتني أن أحيي الأسرة الموسعة لمجمّع سونلغاز من مسؤولين وفنيين وعمال على مجهوداتهم المبذولة متمنيا لكم جميعا كل التوفيق والنجاح”.

مقالات ذات صلة
دخول حشرة “البق” إلى الجزائر.. وزير الصحة يؤكد (فيديو)

دخول حشرة “البق” إلى الجزائر.. وزير الصحة يؤكد (فيديو)

توزيع سكنات عدل: بلعريبي يسدي جملة من التعليمات

توزيع سكنات عدل: بلعريبي يسدي جملة من التعليمات

10 مليون أورو لإعادة تهيئة أكبر معبر حدودي بين الجزائر وتونس

10 مليون أورو لإعادة تهيئة أكبر معبر حدودي بين الجزائر وتونس

شركة إيطالية لتزويد السوق بمخدر جراحة الأسنان

شركة إيطالية لتزويد السوق بمخدر جراحة الأسنان

أفكار تشاركية بين هيئات وجمعيات ووكالات للنهوض بالسياحة

أفكار تشاركية بين هيئات وجمعيات ووكالات للنهوض بالسياحة

الجزائر تنتخب بالإجماع لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الجزائر تنتخب بالإجماع لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد