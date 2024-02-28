سونلغاز تحقق رقما قياسيا في مجال التصدير

أعلنت شركة سونلغاز، الإثنين، تحقيقها رقما قياسيا في مجال التصدير بقيمة بلغت أكثر من 219 مليون يورو.

وحسب بيان للشركة فقد تميز أداء سونلغاز في سنة 2023 بتحقيق رقم قياسي جديد في مجال التصدير، حيث بلغ حجم الصادرات أكثر من 219 مليون يورو.

ومست هذه الصادرات المجالات تصدير الكهرباء، تصدير معدات متطورة مصنعة في الجزائر وخدمات التكوين المهني في مجال الكهرباء والغاز.

واعتبرت المؤسسة أن هذه الأرقام تشير إلى الاهتمام الذي توليه، لجعل الصادرات محركا حقيقيا للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر العملة الصعبة من جهة، والمساهمة في رفع نسب الادماج الوطني وتخفيض فاتورة الاستيراد من جهة أخرى.

ويطمح المجمع الطاقوي الرائد إلى رفع قيمة صادراته والتوسع في الأسواق الدولية، عن طريق تعزيز قدراته الإنتاجية الى مستويات عالية. يؤكد البيان.