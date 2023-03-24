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اقتصاد

سونلغاز تحقق رقما قياسيا في 2022

الشروق أونلاين
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سونلغاز تحقق رقما قياسيا في 2022

حقق مجمع سونلغاز رقما قياسيا في 2022، في مجال تصدير الكهرباء والمعدات بلغ أكثر من 217 مليون أورو.

وأفاد المجمع في بيان له أنه بهدف تنويع مصادر العملة الصعبة دعما للاقتصاد الوطني استطاعت سونلغاز خلال عام 2022، تحقيق رقم قياسي في مجال التصدير بلغ أكثر من 217 مليون أورو في  المجالات التالية:

1- تصدير الكهرباء

2- تصدير معدات متطورة مصنّعة في الجزائر

3- خدمات التكوين المهني

وأضاف البيان أنه ومتابعة لجهودها تطمح سونلغاز إلى تعزيز مستوى الإنتاج مساهمة منها في زيادة معدل الإدماج الوطني وخفض فاتورة الاستيراد.

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