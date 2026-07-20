سونلغاز تدعو إلى ترشيد استهلاك الكهرباء لتخفيف الضغط على الشبكة

دعا قطب التوزيع للجزائر العاصمة التابع للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز-التوزيع” زبائنه، لاسيما أصحاب المحلات التجارية والنشاطات الاقتصادية، إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية خلال موجة الحر التي تشهدها البلاد، من خلال اتباع إجراءات بسيطة تسهم في تخفيف الضغط على شبكة التوزيع وضمان استقرار التموين بالكهرباء.

وأوضح القطب، في بيان صدر يوم أمس الأحد، أن هذه الدعوة تأتي على خلفية النشرة الجوية الخاصة الصادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، والتي تتوقع استمرار موجة الحر إلى غاية الثلاثاء 21 جويلية 2026، مشدداً على أهمية ترشيد الاستهلاك، خاصة خلال فترة الذروة الممتدة من الساعة الثانية زوالاً إلى السادسة مساءً.

وحث البيان الزبائن على تبني عدد من الممارسات الرامية إلى الاقتصاد في استهلاك الكهرباء، من بينها إطفاء الأنوار غير الضرورية داخل المحلات التجارية، وإطفاء أضواء اللافتات والإعلانات المضيئة خلال ساعات النهار، وضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة 25 مئوية باعتبارها الدرجة المثلى لتحقيق الراحة مع تقليل استهلاك الطاقة، إضافة إلى غلق أبواب المحلات أثناء تشغيل أجهزة التكييف للحفاظ على البرودة والحد من ضياع الطاقة.

وأكد قطب التوزيع أن الالتزام بهذه السلوكيات من شأنه المساهمة في الحفاظ على استقرار التموين بالطاقة الكهربائية وضمان استمرارية جودة الخدمة لفائدة جميع المشتركين، لا سيما خلال فترات الذروة التي تشهد ارتفاعاً استثنائياً في الطلب على الكهرباء.

وأشار البيان إلى أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة أدى إلى زيادة غير مسبوقة في استهلاك الطاقة الكهربائية، ما تسبب في تسجيل بعض الأعطاب على مستوى شبكة الضغط المنخفض في عدد من أحياء العاصمة.

وفي هذا السياق، أوضح قطب التوزيع أن الفرق التقنية التابعة له تدخلت بسرعة وكفاءة لمعالجة هذه الأعطاب، مؤكداً أنه تمت إعادة الشبكة إلى وضعها الطبيعي في مدة وجيزة.