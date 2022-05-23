سونلغاز ترافق “جيكول” الليبية للكهرباء في الإنتاج وصيانة شبكاتها

استعرض مجمع سونلغاز سبل مرافقة الشركة الليبية للكهرباء”جيكول”، لتنفيذ برنامجها التنموي وانتاج الكهرباء وصيانة الشبكات والتكوين.

وجاء في بيان لوزارة الطاقة، الاثنين، أن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، استقبل، بمقر دائرته الوزارية، وفدا من الشركة العامة للكهرباء الليبية (جيكول) برئاسة رئيس مجلس إدارتها، وائل العبدلي، وبحضور الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز.

واستعرض الأطراف خلال هذا اللقاء آفاق علاقات التعاون بين مجمع سونلغاز والشركة العامة للكهرباء الليبية (جيكول) في مجال الكهرباء، لا سيما في سياق دعم ومرافقة الشركة الليبية للكهرباء لتنفيذ برنامجها التنموي وانتاج الكهرباء وصيانة شبكات الكهرباء والتكوين.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة تأتي كذلك في إطار المشاورات المنتظمة بين سونلغاز وشركة الكهرباء الليبية وتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الجزائر وليبيا، وكذا في إطار استراتيجية مجمع سونلغاز دوليًا وخاصة على المستوى الإقليمي.

ومن المقرر عقد عدة اجتماعات بين الوفد الليبي ومسيري ومسؤولي مجمع سونلغاز.

كما رحب الطرفان بجودة علاقات الشراكة بين الشركتين ودعوا إلى تعزيز وتوسيع مجالات التعاون بينهما.

سونلغاز تعلن استعدادها لاستكمال مشاريعها في ليبيا

ويوم 2 مارس 2022، أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، استعداد المجمع لاستكمال مشاريعه مع الشركة العامة للكهرباء الليبية “جيكول”.

وأوضح بيان لسونلغاز، أن الرٌئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، مراد عجال، وخلال استقباله، القائم بالأعمال بسفارة دولة ليبيا في الجزائر، عبد الناصر جمعة مازق، جدد استعداد المجمع لاستكمال المشاريع الكهربائية بليبيا.

وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الكهرباء

وأبدى الرئيس المدير العام “استعداد مجمع سونلغاز للعمل مع الشركة العامة للكهرباء الليبية جيكول واستكمال ما تم إنجازه”.

واعتبر القائم بالأعمال بسفارة دولة ليبيا في الجزائر من جهته بأن “هذا اللقاء فرصة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين”.