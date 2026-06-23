سونلغاز ترصد 433 مليون دينار لتعزيز شبكة الكهرباء بالعاصمة خلال صيف 2026

سخّرت الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز-التوزيع” إمكانيات واستثمارات هامة لضمان التموين المنتظم والمستمر بالطاقة الكهربائية بالجزائر العاصمة خلال صيف 2026، في ظل توقعات بارتفاع الطلب على الكهرباء إلى 2300 ميغا فولت أمبير، بزيادة 7 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

وكشفت الشركة، خلال ندوة صحفية نظمها قطب الجزائر العاصمة التابع لـ”سونلغاز-التوزيع” لعرض حصيلة نشاطات سنة 2025 والتحضيرات الخاصة بصيف 2026، عن استثمار أكثر من 433 مليون دينار لإنجاز منشآت جديدة تهدف إلى تعزيز شبكات النقل والتوزيع وتحسين استقرار الخدمة خلال فترات الذروة.

وشملت المشاريع المنجزة إنجاز 41 كيلومتراً من كوابل توزيع الكهرباء و28 محطة تحويل، ما من شأنه ضمان ديمومة الخدمة ومواجهة الضغط المتزايد على الشبكة. كما ارتفعت القدرة المتاحة على مستوى قطب الجزائر إلى 4300 ميغا فولت أمبير، بما يسمح بتلبية احتياجات الاستهلاك المرتقبة خلال الموسم الصيفي.

ومن المنتظر أن تدخل 10 منشآت جديدة حيز الاستغلال خلال الصيف المقبل لدعم شبكة نقل الكهرباء، من بينها الحاقن 60/220 كيلو فولت بقدرة 120 ميغا فولت أمبير بسيدي عبد الله شمال-شرق، إلى جانب مقطع الخط الأرضي بجهد 220 كيلو فولت الرابط بين محالمة ودالي إبراهيم.

وفي إطار التحضيرات الاستباقية للموسم الصيفي، نفذت مصالح قطب التوزيع عمليات صيانة واسعة شملت 180 كيلومتراً من خطوط نقل الكهرباء ذات الجهد العالي والعالي جداً، إضافة إلى الفحص الحراري لـ391 كيلومتراً من الكوابل و30 محطة تحويل استراتيجية، ما سمح بتحديد النقاط الساخنة والوصلات الضعيفة ومعالجتها قبل التسبب في أعطال محتملة، وتعزيز الجاهزية التشغيلية للمنظومة الطاقوية.

كما اتخذت الشركة إجراءات وقائية لمواجهة حرائق الغابات، من خلال إنشاء مساحات عازلة وخنادق حماية على مساحة 3 هكتارات بمحاذاة الخطوط الكهربائية، إلى جانب تقليم الأشجار وإزالة الأعشاب الضارة للحد من مخاطر انتقال الحرائق إلى المنشآت الطاقوية.

وأظهرت بيانات الشركة أن عدد زبائن الكهرباء بالجزائر العاصمة تجاوز 1.21 مليون زبون بنهاية 2025، مقابل 870 ألف زبون للغاز، بنسبة تغطية بلغت 99.13 بالمائة للكهرباء و86.50 بالمائة للغاز.

وفي مجال الوقاية من حوادث الاختناق الناجمة عن تسرب أحادي أكسيد الكربون، تم تركيب أكثر من 1.98 مليون كاشف لفائدة نحو 995 ألف زبون، ما يمثل 80 بالمائة من إجمالي الزبائن المعنيين.

من جهة أخرى، سجلت حصيلة سنة 2025 خسائر مالية ناتجة عن سرقة الطاقة بلغت 1.183 مليار دينار، مع إيداع 302 شكوى قضائية. كما بلغت الخسائر الناجمة عن الاعتداء على منشآت الغاز 5.24 مليون دينار، مقابل 137 مليون دينار خسائر مرتبطة بالاعتداء على منشآت الكهرباء.

وأكد المدير العام المساعد لقطب التوزيع الجزائر العاصمة، فؤاد بوداود، أن الاستثمارات المنجزة تعكس حرص المجمع على ضمان أفضل مستوى من الخدمة للزبائن، خاصة خلال فترات الذروة، داعياً إلى التحلي بروح المسؤولية للحد من ظاهرة التعدي على الشبكات وترشيد استهلاك الطاقة.