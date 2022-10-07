سونلغاز: تصدير 6 مجموعات لشفرات التوربينات الغازية والبخارية نحو هولندا

أعطى الرئيس المدير العام لسونلغاز مراد عجال، الخميس، إنطلاق قافلة لتصدير 6 مجموعات لشفرات التوربينات الغازية والبخاري، نحو هولندا في عملية هي الثالثة من نوعها، وذلك لفائدة شركة جنرال إلكتريك.

وحسب بيان للمجمع: ضمن برنامج الزيارة التي يقودها الرئيس المدير العام لسونلغاز، إلى عدد من ولايات شرق البلاد، حل السيد مراد عجال و الوفد المرافق له من الإطارات المسيّرة في مجمّع سونلغاز، مساء اليوم الخميس 06 أكتوبر بولاية المسيلة أين تم استقباله من قبل والي الولاية السيد عبد القادر جلاوي و عدد من ممثلي السلطات المحلية و الجهاز التنفيذي.

وأضاف: في مستهل زيارته إلى ولاية المسيلة، أشرف الرئيس المدير العام لسونلغاز، السيد مراد عجال وبمعية السيد عبد القادر جلاوي والي الولاية والوفد المرافق لهما، على إعطاء إشارة إنطلاق قافلة لتصدير 6 مجموعات لشفرات التوربينات الغازية و البخارية المصنعة بوحدة الصيانة و التصنيع لقطع الغيار الكائن مقرّها بالمسيلة والتابعة للشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية و الغازية SAIEG، يتم تصديرها إلى هولندا. وقد تمّت هذه العملية لفائدة شركة جنرال إلكتريك GE بموجب إتفاقية بين الطرفين. وتعد الثالثة من نوعها.

وأوضح: خلال الحفل الذي أقيم بمقر وحدة الصيانة و التصنيع لقطع الغيار بالمسيلة، تسلم الرئيس المدير العام لسونلغاز شهادة التأهيل من قبل ممثل شركة جنرال لكتريك (GE) والتي تم منحها لفائدة شركة SAIEG. كما قام المسؤول الأول على سونلغاز و الوفد المرافق له بزيارة تفقدية جاب خلالها مختلف أجنحة وحدة الصيانة و التصنيع لقطع الغيار، أين تلقى شرحات حول نشاط هذه الوحدة.

سونلغاز: مشاريع لتصدير الكهرباء نحو ليبيا وعدة دول مجاورة

ويوم 18 سبتمبر 2022، كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، عن مشاريع لتصدير الكهرباء نحو ليبيا وعدة دول مجاورة.

وأكد لعجال، خلال زيارته لولاية سكيكدة، أن الجزائر عن طريق مجمع سونلغاز تقوم بتصدير أزيد من 500 ميغاواط إلى تونس, مشيرا إلى أن دراسات جارية حاليا لتصدير هذه الطاقة إلى ليبيا وبلدان أجنبية أخرى.