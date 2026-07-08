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اقتصاد

سونلغاز تضع محطة غاز جديدة لخدمة مشروع غارا جبيلات

الشروق أونلاين
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سونلغاز تضع محطة غاز جديدة لخدمة مشروع غارا جبيلات
سونلغاز
جانب من عملية وصع المحطة حيز الخدمة

وضعت سونلغاز–نقل الغاز حيز الخدمة محطة خفض الضغط بمنطقة توميات في ولاية بشار، لفائدة الزبون الصناعي “فيرال” (FERRAL)، وذلك في إطار مرافقة المشاريع الاستراتيجية الكبرى للدولة وتعزيز البنية التحتية الطاقوية الوطنية.

وتضمن المنشأة الجديدة التموين المنتظم والآمن بالغاز الطبيعي للمركب الصناعي “فيرال”، الشريك الصناعي الأساسي في مشروع استغلال وتطوير منجم غار جبيلات، بما يسمح بتوفير الظروف الطاقوية اللازمة لاستمرارية النشاط الصناعي وتحقيق الأهداف الإنتاجية المسطرة في المرحلة الأولى من المشروع.

وأنجزت محطة خفض الضغط وفق معايير تقنية عالية، حيث تم ربطها بخط أنابيب للغاز الطبيعي بقطر 28 بوصة، بطاقة تدفق تصل إلى 15 ألف متر مكعب معياري في الساعة، ما يضمن تلبية الاحتياجات الطاقوية للمشروع.

ويأتي دخول هذه المنشأة حيز الخدمة ضمن جهود مجمع سونلغاز لتوفير الهياكل الطاقوية المرافقة للمشاريع الوطنية الكبرى، وعلى رأسها مشروع غار جبيلات، الذي يعد من أهم المشاريع المنجمية والاستراتيجية في الجزائر، ويرتقب أن يشكل رافعة لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعة المحلية.

ويعكس هذا الإنجاز، حسب سونلغاز–نقل الغاز، القدرات التقنية لفرقها في تجسيد المشاريع الاستراتيجية ضمن الآجال المحددة، كما يبرز دور المجمع كشريك أساسي في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الطاقوي الوطني عبر توفير منشآت طاقوية عصرية وموثوقة.

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