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الجزائر
بمشاركة صحفيي مجمع "الشروق"

سونلغاز تطلق النادي الإعلامي لتعزيز العلاقة مع مؤسسات الإعلام

أحمد عليوة
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سونلغاز تطلق النادي الإعلامي لتعزيز العلاقة مع مؤسسات الإعلام
ح.م

أطلق مجمع سونلغاز، الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بحضور الرئيس المدير العام، مراد عجال، وعاشور تلي رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال الصناعة الكهربائية والغازية، وإطارات المجمع، النادي الإعلامي، وذلك تعزيزا للعلاقة التي تربط مجمع سونلغاز مع المؤسسات الإعلامية.
وبالمناسبة، أكد مراد عجال أن تأسيس هذا النادي الإعلامي، يدخل ضمن السياسة الإعلامية للمجمع من أجل توطيد العلاقة مع وسائل الإعلام التي وصفها بالشريك الاستراتيجي، وحرصا على تمتينها وجعلها أكثر نجاعة وفاعلية، مضيفا أن هذا النادي سيتوسع مستقبلا ليشمل مختلف المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة.
وأشار الرئيس المدير العام إلى أن هذا النادي يعتبر منبرا هادفا فاعلا لتعميق العلاقة بين سونلغاز والمؤسسات الإعلامية المهنية، مضيفا الوسائل الإعلامية شريك محوري نتقاسم معه واجب توفير الخدمة العمومية للمواطنين كل في مجاله واختصاصه”.
وجدد المدير العام لمجمع سونلغاز التذكير، بجملة التقاليد “التي ظلت تحافظ على العلاقات الجيدة بين سونلغاز والصحافة الوطنية عمومية كانت أو خاصة، وذلك من خلال تسهيل وصول الصحافيين إلى معلومات موثوقة بعيدا عن أية مغالطات أو تهويلات، ما يعطي الخبر قيمته الحقيقية”.
وأكد عجال أنه وبالموازاة مع ضمان تواجد المجمع في مجال اختصاصه على المستوى المحلي، تحرص سونلغاز على التواجد الإعلامي أيضا من خلال المكلفين بالإعلام الموزعين على مستوى كل الولايات بهدف تسهيل مهام الصحافيين المحليين في تقصي المعلومات ومساعدتهم في التقرب من سونلغاز بشكل أحسن.
وللإشارة فقد تم تكريم الصحفيين أعضاء النادي الإعلامي لمجمع سونلغاز بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ومن بينهم صحفيي مجمع “الشروق”.

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