سونلغاز تطمئن المواطنين… صيف 2024 سيكون أحسن بكثير

مشاريع الكهرباء الجديدة ستضمن التموين الواسع

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشاريع الطاقة الكهربائية التي تم إنجازها، ستسمح بضمان تموين جيد للمواطنين بالكهرباء خلال الصيف.

وأوضح عجال خلال ندوة صحفية، نشطها على هامش مراسم التوقيع على عقد دعم وشراكة بين الشركة الفرعية لسونلغاز “بلاك إيقلز – نادي وفاق سطيف”، والشركة الجزائرية للتأمينات “كات”، أن “الدولة الجزائرية وضعت حيز الخدمة عددا معتبرا من المشاريع على المستوى الوطني، تم إنجازها في الفترة بين 2023 و2024 لتحسين الخدمة العمومية”.

ولفت إلى أن المجمع وبعد تسجيله بعض النقائص على مستوى الشبكة الكهربائية مع نهاية صيف سنة 2023، وضع مخططا استعجاليا “سخرت له أموال جد معتبرة”، لافتا إلى أن هذا المخطط سمح بإنجاز أعمال الصيانة، تجديد الكوابل، وضع بعض المحولات، وكذا إنجاز محطات إضافية لإنتاج الكهرباء.

وأكد عجال أن “صيف 2024 سيكون أحسن بكثير من صيف 2023″، مذكرا بارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات عالية في بعض الولايات، قبل أيام، والتي لم يصاحبها -حسبه- انقطاعات في التيار الكهربائي.

وتعهد المتحدث بأن تبذل شركات المجمع “كل المجهودات لكي ينعم المواطن الجزائري بالرفاهية من حيث التمويل بالكهرباء”، مبرزا في الوقت نفسه أهمية الاستعمال العقلاني لهذه الطاقة.

وذكر الرئيس المدير العام أن فرق التدخل ستعمل على مدار 24 ساعة، مؤكدا أن “الانقطاعات ستكون قليلة جدا، وستنحصر في الحالات الخارجة عن نطاق المجمع”.