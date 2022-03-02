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اقتصاد

سونلغاز تعلن استعدادها لاستكمال مشاريعها في ليبيا

الشروق أونلاين
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سونلغاز تعلن استعدادها لاستكمال مشاريعها في ليبيا
ح.م
المدير العام لسونلغاز رفقة ممثل سفارة ليبيا

أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، استعداد المجمع لاستكمال مشاريعه مع الشركة العامة للكهرباء الليبية “جيكول”.

وأوضح بيان لسونلغاز، أن الرٌئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، مراد عجال، وخلال استقباله، القائم بالأعمال بسفارة دولة ليبيا في الجزائر، عبد الناصر جمعة مازق، جدد استعداد المجمع لاستكمال المشاريع الكهربائية بليبيا.

وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الكهرباء

وأبدى الرئيس المدير العام “استعداد مجمع سونلغاز للعمل مع الشركة العامة للكهرباء الليبية جيكول واستكمال ما تم إنجازه”.

واعتبر القائم بالأعمال بسفارة دولة ليبيا في الجزائر من جهته بأن “هذا اللقاء فرصة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين”.

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