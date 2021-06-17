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اقتصاد

سونلغاز تعلن تلبية حاجيات ليبيا من الكهرباء خلال صيف 2021

الشروق أونلاين
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سونلغاز تعلن تلبية حاجيات ليبيا من الكهرباء خلال صيف 2021
الأرشيف

أعلن المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص، عن تعلن تلبية حاجيات ليبيا من الكهرباء خلال صيف 2021.

 وقال بولخراص، الخميس، خلال زيارته لليبيا حسب بيان لمجمع سونلغاز عقب اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الليبية أنه يوم تاريخي نعلن فيه الربط المباشر الكهربائي بين الجزائر وليبيا.

من جانبه أثنى رئيس مجلس إدارة “جيكول” الليبية وئام العبدلي، على سرعة استجابة الطرف الجزائري ممثلا في مجمّع سونلغاز للدعوة الليبية في مجال تغطية إحتياحاتها الكهربائية خلال صائفة 2021.

وأضاف مدير مجمع سونلغاز شاهر بولخراص أنه تم الاتفاق على تأجير توربينات غازية متحركة بأسرع وقت ممكن واستعجالي والعملية انطلقت في الجزائر عبر كل الفرق والفروع اشتعلت على قدم وساق لتنفيذ العملية في أقرب الآجال لدعم الشبكة خاصة في طرابلس

وأضاف أن العملية ستتبعها عملية الإمداد بالطاقة الكهربائية عبر الشبكة التونسية بين 180/200 ميغاواط في اليومين القادمين

و قال بولخراص ” نؤكد أن سونلغاز بما تملكه من خبرة وتجربة كمتخصّص في الطاقة، وما تزخر به من موارد مادية وبشرية مستعدّة لفتح ذراعيها على التعاون وفق مبدأ (رابح- رابح)”.

خط كهربائي بين الجزائر وليبيا

درست شركة سونلغاز مشروع تزويد ليبيا بخط كهرباء عبر تونس، إلى جانب إقامة استثمارات هناك لمعالجة المشاكل المتعلقة بالتزود بهذه الطاقة.

وكان الرئيس المدير العام لسونلغاز  آنذاك محمد عرقاب قد كشف في 2017 “الجزائر لديها فائض في الإنتاج الكهرباء خصوصا في فصل الشتاء في حين يحتاج أشقاءنا في ليبيا إلى الطاقة، من هذا المنطلق نحن بصدد دراسة  إمكانيات ربط  كهربائي بضغط عال بين الجزائر وليبيا عبر تونس، لتصدير الكهرباء و جملة من الخدمات الأخرى”.

وجاء ذلك خلال استقبال وفد الشركة اللبيبة للكهرباء (جيكول)  لبحث سبل وضع الآليات التي تسمح بالشروع في تصدير الطاقة الكهربائية و خدمات اخرى في القطاع من الجزائر نحو  ليبيا كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

ووفق عرقاب فقد تم بحث الآليات التي تسمح بالشروع في تصدير الطاقة الكهربائية و خدمات اخرى في القطاع من الجزائر نحو  ليبيا.

من جانبه قال المدير التنفيذي للشركة الليبية للكهرباءفي تلك الفترة، علي محمد ساسي أن المشاورات “تهدف إلى تطوير فرص الشراكة مع مجمع سونلغاز الذي يحوز على خبرات مكنته من تحقيق  نجاحات  في هذا الميدان”.

وأوضح “المؤسسات الدولية غائبة في ليبيا نظرا للوضع الراهن، “بينما سونلغاز عبرت عن استعدادها لدخول السوق  و مساعدة الشركة الليبية للكهرباء، لإتمام  مشاريعها و تلبية حاجيات المواطنين الليبيين”.

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التعليقات
16
  • العباسي

    نعم ربما من الخروب لكن من اصول مخربيه الكره و الحقد ضاهر عللى ردك ما عجبكش الحال على بلاد جدودك المنبطحين والكثير من امثالك موجودين ف ي الجزائر للاسف

    0
  • قسنطيني الأمازيغي

    انت تقول بأني مغربي انا جزائري من ولاية قسنطينة من دائرة الخروب ،سأعلمك اني اعمل في مختبر التحاليل الطبية فالكهرباء تنقطع في الصيف ولهذا السبب من اجل حماية الأجهزة الطبية التي تساوي مئات الملايين اوصلناها بondulaire اما بودواو بولاية بومرداس فالكهرباء تتنقطع كل اليوم حتى اصبحنانخاف اذا عطسنا على سبيل المزاح ببست انقطاع.

    0
  • العباسي

    ماشي كبيره في اشقائنا الليبيين احسن من المخرب ياكل الزرع و يقابل مولاه

    1
  • طالب

    يا اخي تتكلم في ما لا تفهم , نعم الجزائر عندها فائض و فائض كبير في فصل الشتاء و لكن انا ادعو الوزير و الرايس بوتفليقة عدم مسح الديون لانها اموال الشعب.

    0
  • إبن بطوطة

    أخي الكريم بإمكانك إستعمال Google translater و حاول من خلاله فهم المعنى: http://www.taz.de/!5463321
    على فكرة لا أحسد أخي إن كان أحسن مني. فنحن كما قال الحبيب المصطفى علينا أن نكون كالجسد الواحد في السراء والضراء!

    0
  • Samy

    لمن ينتتقدون انتاج الجزائر من الكهرباء وهم مغاربة يتسترون باسماء جزائرية.!

    نعم للجزائر فائض يقدر حاليا ب 9 الاف ميقوات حيث تنتج 22 الف واحتياجاتها لا تتعدى 13 فى اقوى الاحوال فى الصيف مثلا عكس الجار الغربى الذى يتفاخر بانتاج 6800 ميقوات من محطات بيعت للامارتيين تحت غطاء الاستحمار (الاستثمار ) وما زالت تشتغل بالفحم والمازوت. يتكلم المخرب عن انتاج 600 ميقوات من الطاقات المجددة فى محطات نور 1,2 و3 التى لا ناقة له وهي ملك ل acwa السعودية بنسبة 75% لمدة 20 سنة اي نهاية صلاحية المحطات الثلاث و 25% ..

    1
  • اقرا مليح

    قال خصوصاً في فصل الشتاء!!!!!!!

    1
  • بدون اسم

    إذا كانت سونلغاز قادرة على إنجاز هكذا مشروع فلماذا لم تفكر في سلامة مواطنيها و تقوم باستبدال الخيوط الكهربائية القديمة ذات الضغط العالي ورثناها من المستعمر الممتدة عبر المناطق الحضرية و الملتصقة بالمساكن و التي تهدد بالسقوط في أي لحظة خاصة مع هبوب الرياح العاتية في هذا الموسم و قد تتسبب في إزهاق أرواح الناس صحيح يا مزوق من برا واش حال من داخل

    -2
  • بدون اسم

    الجزائر لها فائض في انتاج الكهرباء لكن نقص و اهمال في التسيير كالفلاحة نهار نعودوا عندنا فائض و السومة تهبط عوض التصدير و التخزين نتركوا المنتوجات للاهمال و الرمي للقمامة

    -2
  • بدون اسم

    يا اخي، السيد عرقاب (الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز) قال أن الفائض في فصل الشتاء، و الإنقطاعات بسبب درجات الحرارة العالية التي تؤثر على الخطوط الكهربائية

    3
  • بالتوفيق

    إذا أردتم الإستثمار في ليبيا فلكم ذلك، و لكن أن تقولوا أن عندكم فائض في الإنتاج فأنا لا أُصدق هذا لأنني عانيت من الإنقطاعات مرارا خاصة في الصيف ( بومرداس)

    -2
  • قسنطيني الأمازيغي

    راني مافهت والو مرة يقول انتاج الكهرباء ضعيف و لايلبي طلبات مواطنين والأن يقول بلي عندنا فائض و رانا راح نصدروا، لفهم يفهمنا في حين هناك بعض المناطق في الجزائر ليس لديهم لا الكهرباء و لا الغاز.

    -1
  • أحمد

    فيه مثل يقول المذبوحة تضحك على المسلوخة، وهذا هو حال الجزائر! الجزائر تريد تصدير الكهرباء عبر تونس وهذا معناه تزويد تونس بالكهرباء لا محالة وهنا سونلغاز تكذب على الشعب! نفس حكاية تزويد ايطاليا بالغاز عبر تونس، وتونس تتزود بالغاز نفسه! والسؤال المحير كم هي ديون سونلغاز لدى مؤسسات الدولة والشركات الأجنبية؟ وهل ليبيا غير قادرة على الاستثمار في توليد الكهرباء باستعمال محطات مياه البحر أو الطاقة الشمسية مع أن عدد الليبيين 5 ملايين فقط؟

    -2
  • ياجزاير

    هل الرئيس المدير العام لسونلغاز سير الشركه من خارج الوطن او داخله
    فاقد الشئ لا يعطيه يا عقرب
    الجزائر من الشرق الى الغرب و من الشمال الى الجنوب في حاجه للكهرباء وانت تدعي ان "الجزائر لديها فائض في الإنتاج الكهرباء خصوصا في فصل الشتاء لماذا لا تستعملون الفائض في وقت الحاجه حتى لا يموت المواطن ذوى الامراض المزمنه في الصيف او لانه لا يدفع بالعمله الصعبه

    0
  • محفوظ

    ........وكم دام النوم والسُبات يا أيها أعضاء الحكومات؟ أم أنكم مشغولون بأشخاصكم وبمشاغلكم في باريس؟

    1
  • بدون اسم

    نعونوا اخواننا الليبيين على قد مانقدروا

    3

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