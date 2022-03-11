سونلغاز تعلن عن عمليات هيكلة لفروعها

أعلنت مؤسسة سونلغاز عن جملة من التدابير التنظيمية التي تهدف إلى هيكلة فروعها لترشيد النفقات وضمان تنمية اقتصادية على المدى الطويل.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أنه تقرر تنفيذ عمليات دمج على مستوى بعض الشركات التابعة لها ومنها “كهراكيب”، “كهريف”، “كناغاز”، وكذلك دمج “إتي أر كيب” و “انرغا” مما يسمح بإنشاء شركتين بتسميات ومهام جديدة.

وأضاف البيان أنه سيتم نقل معظم أنشطة “MPV” بنسبة كبيرة إلى شركة سونلغاز التوزيع.

وتابع مجمع سونلغاز في بيانه أنه ولضمان تكفل أحسن بالملفات المتعلقة بانجاز هياكل جديدة قررت سونلغاز نقل “KDL CEEG” إلى (GRETE) على غرار ما تم تجسيده سابقا.

وأضاف البيان أن المجمع يلتزم بضمان جميع المكتسبات الاجتماعية والمهنية للعمال ومنحهم فرصا جديدة في الترقيات المهنية.

وتابع أن سونلغاز تسعى لتوحيد الرواتب ومراجعة العلاوات وضمان الحصول على راتب أكثر إنصافا للحد من التفاوتات المسجلة، مشيرا إلى أنه تم تنصيب الجنة المتساوية الأعضاء والتي باشرت أعمالها لهذا الغرض.