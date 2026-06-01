سونلغاز تقود تحالفاً جزائرياً-مصرياً للتوسع في أسواق الطاقة بأفريقيا الوسطى

كشف موقع “بيزنس إنسايدر آفريكا” أن الجزائر تعزز حضورها في أسواق الطاقة والبنية التحتية بأفريقيا الوسطى من خلال تحالف صناعي جديد تقوده شركة سونلغاز بالشراكة مع شركة السويدي إلكتريك المصرية، يستهدف تنفيذ مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة والهندسة والبنية التحتية الرقمية بعدد من الدول الأفريقية.

ووفقاً للموقع، يركز التحالف على أسواق الكاميرون والسنغال وساحل العاج، مع وجود سبعة مشاريع قيد الدراسة والمراجعة لدى السلطات الجزائرية، في إطار خطة أوسع لتوسيع الاستثمارات العابرة للحدود وتعزيز النفوذ الاقتصادي لشركات شمال أفريقيا داخل القارة.

وأشار “بيزنس إنسايدر آفريكا” إلى أن سونلغاز والسويدي إلكتريك تعملان على تطوير مشروع مشترك للطاقة المتجددة يعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن استراتيجية تستهدف أسواق الطاقة والبنية التحتية في أفريقيا جنوب الصحراء.

وتتضمن الخطط استثمارات مرتقبة في مدينتي دوالا وياوندي بالكاميرون، مع التركيز على قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة والهندسة، إلى جانب مشاريع لتصنيع كابلات الألياف البصرية الموجهة للسوق الجزائرية وأسواق أفريقية أخرى.

وأوضح الموقع أن هذا التوجه يعكس مساعي الجزائر لتوسيع دورها الإقليمي عبر شركة سونلغاز، من خلال تصدير الخبرات والخدمات المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية، وليس الاكتفاء بالأنشطة التقليدية داخل السوق المحلية.

كما لفت إلى أن التحالف الجزائري-المصري يراهن على بناء منظومات متكاملة تجمع بين الطاقة والهندسة والاتصالات الرقمية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين دول القارة ويوفر بدائل تمويل وتنفيذ للمشاريع الكبرى.

واعتبر “بيزنس إنسايدر آفريكا” أن دخول سونلغاز وشركائها إلى أسواق الكاميرون ومنطقة الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (CEMAC) يمثل تحولاً في خريطة المنافسة الإقليمية، في ظل هيمنة تاريخية لشركات فرنسية ومجموعات اقتصادية من غرب أفريقيا على مشاريع البنية التحتية والطاقة.

وأضاف أن التحالف الجديد يقدم نموذجاً قائماً على التمويل والخبرة الصناعية الأفريقية، ما قد يمنح الاقتصادات المحلية فرصاً أكبر للاستفادة من نقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية، بالتوازي مع تعزيز الحضور الاقتصادي للجزائر في واحدة من أسرع المناطق نمواً في أفريقيا جنوب الصحراء.